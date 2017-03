Sống tại Trung Quốc lâu năm, Kim nhận lời về nước tìm người đưa sang bán lấy tiền tiêu xài, khi về nước Kim lừa cả em họ đưa đi bán thì bị bắt.

Ngày 30/3, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Lô Thị Kim (SN 1992, trú tại bản Khì, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về hành vi buôn bán người, nạn nhân là người em họ 17 tuổi.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an Quỳ Hợp nắm bắt được thời điểm cuối tháng 2/2017, một đối tượng người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Trung Quốc sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…) để mời chào, dụ dỗ các em gái sang Trung Quốc làm việc với mức lương hấp dẫn. Với một bức tranh làm việc nhẹ lương cao ngất ngưỡng… để chào mời các em gái nhẹ dạ.

Ngoài ra, đối tượng này còn trực tiếp đến các bản làng xa xôi của các huyện miền núi Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong… để tìm người. Sau một thời gian theo dõi các di biến động, trinh sát xác định được Lô Thị Kim là đối tượng tuyển người đưa sang Trung Quốc. Với chiêu bài của mình, Kim đã dụ dỗ được cháu Lô T.T. (SN 2000, người Quỳ Hợp, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành) đồng ý sang Trung Quốc làm việc.

Lô Thị Kim

Bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát nắm bắt được ngày 11/3, Lô Thị Kim sẽ về Yên Thành bí mật đưa cháu Lô T.T. sang Trung Quốc. Như kế hoạch, đêm 11/3, Kim đưa cháu T. xuống khu vực ngã ba Yên Lý (huyện Diễn Châu) đón xe khách đi Quảng Ninh, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Trạm CSGT 5-1 tiến hành dừng xe kiểm tra và đưa cả hai về trụ sở để đấu tranh.

Ban đầu, Kim không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, còn cho rằng cháu T. là em họ nên Kim đưa sang Trung Quốc chơi và tham quan. Tuy nhiên, trước các bằng chứng của CQĐT Kim đã không thể chối cãi và khai nhận, nhận lời tìm người của một người quen đưa người sang Trung Quốc bán lấy tiền, trên đường đưa nạn nhân ra Quảng Ninh rồi đưa qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngô Toàn