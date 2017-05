Phát hiện 2 người Lào có nhiều biểu hiện nghi vấn, đồn Biên phòng Tri Lễ, huyện Quế Phong, phối hợp với các trinh sát BCH Biên phòng Nghệ An và Công an tỉnh này yêu cầu kiểm tra chiếc can nhựa màu đen

Ngày 14/5, thông tin từ đồn Biên phòng Tri Lễ, huyện Quế Phong, đơn vị vừa phối hợp với các trinh sát bộ Chỉ huy (BCH) Biên phòng Nghệ An và Công an tỉnh này bắt giữ 2 đối tượng người Lào, vận chuyển trái phép 10kg thuốc phiện từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ. 2 đối tượng Lỳ và Dia tại cơ quan điều tra. Trước đó, khoảng 15h ngày 13/5, tại khu vực bản San, xã Tri Lễ, đồn Biên phòng đóng trên địa bàn đã phối hợp với các trinh sát BCH Biên phòng và Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang Thò Chá Lỳ (SN 1993) và Thò Dua Dia (SN 1988), đều trú tại bản Na Cỏ Mư, xã Phà Đánh, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào), đang trên đường vận chuyển trái phép 10kg ma túy (thuốc phiện đen) đi tiêu thụ. 10kg thuốc phiện đen được đựng trong chuếc can nhựa bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật thu được tại hiện trường gồm 10kg thuốc phiện đen đựng trong can nhựa, 2 chiếc xe máy, 2 điện thoại di động. Trước các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của CQĐT, Lỳ và Dia đã phải khai nhận, số lượng thuốc phiện trên do 2 đối tượng thu mua và đổi hàng của người dân trên địa bàn chúng sinh sống, sau đó đưa qua Việt Nam bán kiếm lời. Hiện, BCH Biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án và bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Xuân Chinh