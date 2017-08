Trong quá trình xét xử đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), cái tên Phạm Thị Trang (tức Trang "phố núi") được nhắc đến nhiều lần. Vậy người phụ nữ này là ai, có vai trò gì trong vụ đại án gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng?

Ngày 31/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Trang (tức Trang “phố núi”, 43 tuổi, quê Nghệ An, chỗ ở tại khu Sài Gòn Peal, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, BLHS.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Trang "phố núi” có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Cách đây hơn 10 năm, Phạm Thị Trang mở nhà hàng Phố Núi trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội. Và biệt danh Trang "phố núi" ra đời từ đó.

Tuy nhiên, đến năm 2006, biệt danh Trang "phố núi" mới được nhiều người biết đến sau khi một số thông tin cho rằng bà có mối quan hệ thân thiết với “con bạc triệu đô” – Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU18 (bị án trong vụ PMU18, lĩnh 23 năm tù về các tội đánh bạc, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ).

Cơ quan tố tụng xác định Trang Phố núi có nhiều hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh.

Tuy nhiên, bà Trang khẳng định, Bùi Tiến Dũng chỉ là một trong số những khách hàng của nhà hàng Phố Núi và bà không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào với vị nguyên Tổng giám đốc PMU18 này.

Hơn 10 năm sau, ngày 9/9/2016, tại phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại VNCB, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hồ Chí Minh trong quá trình xét xử bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm, đã công bố quyết định khởi tố Vụ án hình sự số 04/HSST-QĐKTVA để điều tra về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến hành vi của Phạm Thị Trang (Trang 'phố núi') vì đã giúp sức cho Phạm Công Danh.

Theo nhận định của HĐXX, Trang “phố núi” là người giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh trong việc tìm kiếm khách hàng lớn cho VNCB, trong đó có nhóm Trần Ngọc Bích để rút lấy tiền chi “chăm sóc khách hàng” trái quy định pháp luật.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Trần Ngọc Bích cũng thừa nhận không có quan hệ gì với Phạm Công Danh mà chỉ giao dịch với Trang “phố núi” và Trang “phố núi” tự giới thiệu mình là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng VNCB.

Cơ quan tố tụng cho hay, Trang “phố núi” còn có hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh và các đồng phạm rút cả trăm tỉ đồng nhưng không có chứng từ, không có chữ ký của chủ tài khoản, sau đó chuyển cho Phạm Công Danh sử dụng, đã gây thiệt hại lớn cho VNCB.

Tuy nhiên, Trang “phố núi” chưa hề xuất hiện tại các phiên tòa xét xử Phạm Công Danh. Được biết, vào thời điểm Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Công Danh, tháng 7.2014, Trang “phố núi” đã “nhanh chân” xuất cảnh sang Mỹ.

