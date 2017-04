Trong quá trình xét xử đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), cái tên Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi) được nhắc đến nhiều lần và HĐXX nhận định người đàn bà này có hành vi đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội. Vậy Trang Phố Núi là ai?

Cơ quan tố tụng xác định Trang Phố Núi có nhiều hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh.

Lùm xùm mối quan hệ với “con bạc triệu đô”...

Năm 2006, dư luận xôn xao về một người phụ nữ được cho là có quan hệ thân thiết với “con bạc triệu đô” – Bùi Tiến Dũng, Tổng giám đốc PMU18 (bị án trong vụ PMU18, lĩnh 23 năm tù về các tội đánh bạc, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ). Người phụ nữ này là Phạm Thị Trang, chủ nhà hàng Phố Núi trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) và biệt danh Trang Phố Núi được biết đến từ đó.

Vào thời điểm đó, một số tờ báo đã đăng tải những thông tin cho rằng Bùi Tiến Dũng thường xuyên lui tới nhà hàng Phố Núi, tổ chức ăn chơi sa đọa và đã tặng bà Trang hẳn một ô tô hạng sang, riêng cái biển số đã trị giá 2.000 USD… Tuy nhiên, bà Phạm Thị Trang khẳng định Dũng chỉ là một trong số những khách hàng của nhà hàng Phố Núi và bà không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào với “con bạc triệu đô”. Bà Trang cũng cho hay, xe ô tô LandCruiser do vợ chồng bà bỏ tiền ra mua và Bùi Tiến Dũng cũng không liên quan trong việc lấy biển số. Sau đó, Trang Phố Núi đã kiện báo chí, đòi bồi thường danh dự hàng trăm triệu đồng…

Tròn 10 năm sau, vào tháng 9/2016, tại phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), HĐXX đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi đồng phạm của Trang Phố Núi với Phạm Công Danh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Người tình của Phạm Công Danh?

Đáng chú ý, tại phiên tòa, luật sư đã thông tin về việc Trang từng gửi “thư tình” cho Phạm Công Danh. Theo HĐXX, Trang Phố Núi là người giúp sức tích cực cho Danh trong việc tìm kiếm nguồn tiền “chi chăm sóc khách hàng” trái quy định. Đồng thời, Trang là người giúp sức cho Phạm Công Danh rút hơn 63 tỷ đồng thông qua “dự án” nâng cấp hệ thống Corebanking, gây thiệt hại cho VNCB.

Cụ thể, theo kết quả điều tra, tháng 5/2013, do cần tiền để “chăm sóc khách hàng”, theo sự chỉ đạo của Phạm Công Danh và Phạm Thị Trang, Mai Hữu Khương và Phan Thành Mai đã soạn hợp đồng nâng cấp hệ thống Corebanking rồi chuyển cho Trang, để Trang đưa cho Cty An Phát ký hoàn thiện hợp đồng (Cty An Phát thành lập theo sự chỉ đạo của Phạm Công Danh và Trang Phố Núi; Giám đốc Cty là Phạm Việt Thép -anh trai của Trang). Khi xây dựng hợp đồng khống, Khương phát hiện Cty An Phát không có chức năng kinh doanh về công nghệ thông tin nên không thể thực hiện hợp đồng, nên đã trao đổi lại với Trang Phố Núi và được Trang chỉ đạo bổ sung ngành nghề kinh doanh tin học.

Sau đó, Trang đưa cho Khương hồ sơ Cty An Phát cùng một số bản hợp đồng mẫu và yêu cầu Khương về phối hợp với Phan Thành Mai- Phó tổng giám đốc thường trực VNCB để lập đề án tin học cho phù hợp với hợp đồng khống nêu trên. Bằng thủ đoạn này, các bị can đã “rút ruột” hơn 63,7 tỷ đồng của VNCB.

Cũng theo cơ quan tố tụng, Phạm Thị Trang còn có hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh và các đồng phạm rút 5.490 tỷ đồng nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản, gây thiệt hại số tiền này đối với VNCB. Cụ thể, Phạm Công Danh đã thông qua Phạm Thị Trang đặt vấn đề với ông Trần Quý Thanh và Trần Ngọc Bích gửi tiền vào VNCB để Danh làm các thủ tục vay - rút tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong số các khoản tiền giải ngân có hơn 1.240 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Đức Nghiêm (em trai của Phạm Thị Trang), sau đó chuyển cho Phạm Công Danh sử dụng.

Quá trình điều tra còn làm rõ, ngày 10/4/2012, BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 đã giải ngân chuyển 1.700 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Thị Trang tại Ngân hàng TMCP Á Châu, sau đó Trang đã chuyển số tiền này cho Phạm Công Danh sử dụng… Đến khi Phạm Công Danh bị đưa ra xét xử, Trang Phố Núi đã xuất cảnh sang Mỹ.

Dương Lê