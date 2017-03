Bức tranh cuộn Phật Quan Âm là món quà kỉ niệm 10 năm Đức Gyalwang Drukpa lần đầu tiên tới thăm Việt Nam, khai mở cho nhân dân chiêm bái tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc. Bức tranh được tổ chức Kỉ lục Việt Nam (VietKings) công nhận là bức tranh cuộn “Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn” lớn nhất Việt Nam.

Từ sau chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên năm 2007, trong chuyến thăm lần này Đức Gyalwang Drukpa, bậc được kính ngưỡng rộng khắp là chân Hóa thân Đức Phật Quan Âm, sẽ dẫn dắt Tăng đoàn 100 chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni Truyền thừa Drukpa trở về trụ xứ Tây Thiên để tham gia Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam và khai đàn Lễ Hội Quan Âm Đại Bảo Tháp.

Lễ hội thường niên này bắt đầu từ ngày 16-3 (tức ngày vía Đức Quan Âm 19-2 ÂL), với hàng loạt nghi lễ tâm linh theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa như Đại lễ Cầu an, Đại lễ Quán đỉnh (nghi lễ hướng dẫn và cho phép tu tập) chư Phật Bản tôn Quan Âm, Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên, Đại lễ An vị Tôn tượng Báo thân Phật Thích Ca, các vũ điệu Mật thừa và khóa lễ triệu thỉnh, cúng dàng chư Phật giúp tiêu trừ chướng ngại, mang tới hạnh phúc, bình an.

Sư thầy Bảo Tâm, Trụ trì chùa Thiên Ân (Tây Thiên, Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Hành trình lần này của Tăng đoàn Drukpa có tên “Pháp Vũ Rồng Thiêng”. “Pháp Vũ” nêu biểu tình yêu thương và “Rồng thiêng” biểu trưng cho hạnh phúc giác ngộ. Đây chính là tâm nguyện mang tới hạnh phúc bình an cho đất nước và người dân Việt Nam, đến từ mối Pháp duyên thù thắng của Truyền thừa Drukpa – Truyền thừa Rồng thiêng với đất nước Việt Nam, nơi từ địa lý, lịch sử, tín ngưỡng, niềm tin đều ghi dấu hình tượng Rồng thiêng cát tường, may mắn”.

Tâm điểm của Lễ hội là sự kiện khai mở và chiêm bái bức Tranh Cuộn Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn thêu trên Gấm kích với thước khổng lồ 11,8 x16 mét, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho bức tranh Phật lớn nhất.

Đây là kiệt tác nghệ thuật Phật giáo Vương quốc Bhutan do Đức Gyalwang Drukpa ban tặng Đại Bảo Tháp Tây Thiên để kỷ niệm mối Pháp duyên vừa tròn 10 năm của Ngài với đất nước Việt Nam, và đặc biệt với Đại Bảo Tháp Mạn đà la Tây Thiên, bảo tháp tâm linh do đích thân Ngài thiết kế, gia trì yểm tâm và hướng dẫn hoàn thiện.

Tác phẩm là tranh thêu trên Gấm (Thongdrol) có chiều cao: 16m, Chiều rộng: 11,8m (không bao gồm khung); cân nặng trên 100kg với vật liệu chính gồm: gấm và chỉ thêu cao cấp được hoàn thành trong thời gian 6 tháng bởi chính bàn tay của hơn 40 nghệ nhân cao cấp bậc nhất thuộc các chuyên ngành vẽ, thêu, may của Hoàng gia Bhutan tạo nên.

Các hình ảnh trong bức tranh bao gồm: Tôn ảnh hình đức Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (Quan âm Thập nhất diện ) là chi tiết chính ở giữa. Tôn ảnh hình Đức Đại Trí Văn Thù (3,8x2,1 mét) nhỏ hơn phía dưới bên phải. Tôn ảnh hình Đức Đại Lực Kim Cương Thủ (3,3x2,1 mét) nhỏ hơn dưới bên trái. Phía trên là hình ảnh Ngũ Trí Phật (2,23 x2,6 mét) . Các tôn ảnh hình chư Phật Bản tôn theo truyền thống Phật giáo Đại thừa – Kim cương thừa có truyền thống bắt nguồn từ Ấn Độ, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và phát triển nhiều ở Ấn độ, Đông á và các quốc gia vùng Himalaya.

Ý nghĩa hình ảnh trong tranh: Đức Đại Bi Quan Âm - Quan âm Nghìn mắt Nghìn tay: là Đức Phật được kính ngưỡng thờ phụng phổ biến nhất trong văn hóa Phật giáo Việt Nam và nhiều nước tại châu Á. Ngài biểu trưng cho phẩm chất giác ngộ của tình yêu thương và lòng bi mẫn của các chư Phật – vì thế còn được gọi là Đức Đại bi Quan Âm.

Với ý nghĩa tâm linh, tín ngưỡng cao cả sẽ mang lại nhiều tài lộc, hạnh phúc và an lạc cho mọi nhà, sự kiện khai mở bức tranh cuộn Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn lớn nhất Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra tại Đại Bảo Tháp Mandala (Mạn Đà La )Tây Thiên – Vĩnh Phúc trong 4 ngày, bắt đầu từ 16/3 (Ngày vía Quan Âm hàng năm) dưới sự chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân trên đất nước.

Thảo Thảo