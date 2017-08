Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết: Bệnh viện khẳng định đã đón tiếp, điều trị cho bệnh nhân theo đúng quy trình.

Vừa qua, trên trang mạng youtube đã xuất hiện một clip với nội dung người đi cùng bệnh nhân đã có hành động lăng mạ các bác sỹ, điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình vì cho rằng bác sỹ đã để mặc nạn nhân trong tình trạng cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN sáng 1/8, ông Lê Chính Chuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết:

Bệnh viện đã họp các đơn vị liên quan, khẳng định Bệnh viện đã đón tiếp, điều trị cho bệnh nhân theo đúng quy trình.

Việc đưa clip lên mạng không qua kiểm chứng đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Bệnh viện.

Cụ thể, nội dung clip được đưa lên mạng ngày 30/7/2017 ghi lại hình ảnh một người đàn ông đưa một bệnh nhân có vết rách ở lưỡi vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Trong clip, người đàn ông này đã có hành động chửi bới, lăng mạ các bác sỹ, điều dưỡng, cho rằng Bệnh viện đã bỏ mặc bệnh nhân, làm việc không đúng trách nhiệm...

Ông Lê Chính Chuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình khẳng định clip được quay tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện.

Bệnh viện đã họp các đơn vị liên quan, làm rõ nội dung và báo cáo với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ 45 phút ngày 27/7, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân tên D (28 tuổi, trú tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) vào cấp cứu với vết rách ở lưỡi (bệnh nhân khai do tự cắn).

Bệnh nhân do anh T (cùng trú tại phường Phúc Thành, không xác định mối quan hệ với bệnh nhân) đưa vào.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân tỉnh táo, mạch và huyết áp bình thường, các bác sỹ, điều dưỡng trong ca trực đã khám và cầm máu tại vết rách khoảng 2 cm ở lưỡi của bệnh nhân.

Sau khi được khám và cầm máu, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Răng hàm mặt của Bệnh viện vào lúc 23 giờ 02 phút cùng ngày, tại tầng 9 cùng tòa nhà để khâu vết thương.

Tại đây, có một bác sỹ và một điều dưỡng trực. Lúc này, bác sỹ trực Phùng Đăng Khoa, Phó Trưởng khoa Cấp cứu đang thăm khám cho một bệnh nhân khác vừa được phẫu thuật tại Khoa Gây mê hồi sức.

Còn với bệnh nhân D, điều dưỡng viên đã chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật; bệnh nhân đã được đưa vào phòng tiểu phẫu để chuẩn bị khâu vết thương.

Tuy nhiên, cho rằng bệnh nhân D phải chờ đợi lâu nên anh T đã chửi bới, lăng mạ điều dưỡng viên và tự chuyển bệnh nhân D quay trở lại Khoa Cấp cứu.

Tại đây, anh T đã có hành vi chửi bới, lăng mạ bác sỹ, điều dưỡng, đạp vệ sỹ của Bệnh viện và đánh một người khác.

Vụ việc được báo cáo lên cán bộ trực lãnh đạo là bác sỹ Lê Chính Chuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện; Công an phường Nam Thành cũng đã tới hiện trường.

Để khẩn trương giải quyết vụ việc, ổn định tình hình, bác sỹ Phùng Đăng Khoa được chỉ định khâu vết thương cho bệnh nhân ngay tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện, hoàn thành lúc 23 giờ 40 phút cùng ngày.

Ngay trong đêm, anh T đã xin cho bệnh nhân được xuất viện và điều trị tại nhà theo đơn thuốc và hướng dẫn của bác sỹ Bệnh viện.

Từ hôm xảy ra vụ việc, anh T và bệnh nhân chưa quay lại Bệnh viện.

Căn cứ tình hình thực tế tại ca trực lãnh đạo tối hôm xảy ra vụ việc, căn cứ cuộc họp lãnh đạo Bệnh viện với các đơn vị liên quan, ông Lê Chính Chuyên khẳng định Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình đã đón tiếp, điều trị bệnh nhân theo đúng quy trình, bác sỹ và điều dưỡng viên đã làm việc đúng bổn phận, trách nhiệm.

Tuy nhiên, ông Chuyên cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc, cần rút kinh nghiệm để không xảy ra vụ việc như trên.

Vụ việc đã được báo cáo lên Sở Y tế Ninh Bình; đồng thời Bệnh viện sẽ làm việc với Công an phường Nam Thành, Công ty vệ sỹ phụ trách đội ngũ bảo vệ tại Bệnh viện để thắt chặt an ninh, đảm bảo an toàn Bệnh viện.