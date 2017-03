Chiều 7-3, trả lời Báo ANTĐ, đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã tạm đình chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian cơ quan công an điều tra vụ một thai phụ bị hôn mê, co giật và chết não sau khi khám phụ khoa tại phòng khám này. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian cơ quan công an điều tra vụ một thai phụ bị hôn mê, co giật và chết não sau khi khám phụ khoa tại phòng khám này.

Sáng nay, 7-3, Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội không tiếp đón bệnh nhân để làm việc với cơ quan chức năng Như ANTĐ đã đưa tin, chiều 5-3, chị Trần Thị T. (29 tuổi, đang có thai 20 tuần tuổi) đến khám phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội nhưng sau khi can thiệp y tế thì co giật, được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Đến trưa nay, 7-3, bệnh nhân này đã rơi vào tình trạng chết não. Sáng 7-3, đại diện phòng khám đã làm việc với người nhà bệnh nhân, đoàn Thanh tra Sở Y tế Hà Nội và Công an huyện Thanh Trì. Trao đổi với Báo ANTĐ chiều 7-3, ông Nguyễn Dương Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng nay, Công an huyện Thanh Trì - nơi nhận được đơn khiếu nại của gia đình chị T., đã thu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan. Trước mắt, Thanh tra Sở Y tế quyết định tàm đình chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội để chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. Cũng trong chiều 7-3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã vào làm việc với khoa Cấp cứu (A9) – Bệnh viện Bạch Mai, nơi bệnh nhân Trần Thị T. đang nằm cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, để làm rõ nguyên nhân. Sở Y tế cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc này. Một chi tiết đáng chú ý khác là Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội hiện có đăng ký một bác sĩ người Trung Quốc hành nghề tại phòng khám là bác sĩ Trịnh Túc Vinh. Bác sĩ này cũng chính là người đã thăm khám cho bệnh nhân Trần Thị T. chiều 5-3. Tuy nhiên sáng 7-3, khi Thanh tra Sở Y tế đến làm việc với Phòng khám thì phòng khám cho biết không liên lạc được với bác sĩ người Trung Quốc Trịnh Túc Vinh. Trong buổi làm việc với gia đình bệnh nhân Trần Thị T. sáng 7-3, ông Phương Văn Soạn, đại diện Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội cho biết, chị T. đến khám lúc 16h ngày 5-3. Bác sĩ Trịnh Túc Vinh đã thăm khám, xác định chị T. mang thai 21 tuần và cho rằng chị T. bị viêm âm đạo, có nhiều khí hư, chỉ định xét nghiệm, siêu âm và tư vấn sử dụng máy rung để rửa âm đạo. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau khi bắt đầu sử dụng máy rung thì bệnh nhân khó thở, lên cơn co giật, sau đó sùi bọt mép, được tiêm thuốc an thần chống co giật rồi chuyển lên Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai.