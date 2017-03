Hai phụ huynh, trong đó có nữ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng lao vào đánh nhau tại sân trường vì bênh vực con.

Trường Thực hành sư phạm Sóc Trăng

Sáng 3.3, hai phụ huynh có con học lớp 3D tại trường Thực hành sư phạm Sóc Trăng là chị Nguyễn Thị Ngọc Mỹ và Hoàng Thị Thu Hà (đang công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng) lao vào đánh đấm nhau trước sự ngỡ ngàng của thầy cô và học sinh.

Một lúc sau, cháu gái của chị Mỹ xông vào ứng cứu dì. Cuộc ẩu đả của ba người phụ nữ làm náo động cả sân trường, khiến những người có mặt phải vất vả để can ngăn.

Một giáo viên của trường cho biết nguyên nhân khiến hai phụ huynh đánh nhau là do bênh vực con khi bọn trẻ xảy ra xích mích. Hậu quả khiến chị Mỹ bị bầm mí mắt trái.

Sau khi được hòa giải, Ban giám hiệu nhà trường làm việc với hai phụ huynh, và họ thừa nhận việc đánh nhau là sai trái do thiếu kiềm chế.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết vừa nắm thông tin và đang tiến hành xác minh. Tuy nhiên, phía nhà trường có làm việc với hai phụ huynh này, và họ chỉ dừng lại ở việc lời qua tiếng lại, chứ không có đánh nhau.

“Sau khi có kết quả xác minh nếu có sai phạm thì tùy theo mức độ mà giáo dục, nhắc nhở cán bộ”, lãnh đạo Văn phòng nói và cho biết chị Hà hiện là cán bộ Phòng quản trị Văn phòng Tỉnh ủy.

Hàm Yên