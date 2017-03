Một thanh niên hai tay hai kiếm đã xông vào truy sát nhân viên bến xe khách Vinh sau khi bị nhắc nhở bắt khách trước cổng bến xe.

Đào Đức Hòa cầm kiếm vào bến xe truy sát

Sáng ngày 13/3, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Ban quản lý Bến xe Vinh (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 20h tối ngày 11/3 ông cùng nhân viên tên Lương Văn Vinh (bảo vệ) làm nhiệm vụ tại cổng bến xe Vinh thì phát hiện một số phụ xe bắt khách không đúng nơi quy định. Ông Hưng cùng nhân viên nhắc nhở những phụ xe này không được chèo kéo khách, bắt khách ngoài cổng bến gây mất trật tự.

Bị nhắc nhở, Đào Đức Hòa (SN 1976, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) là phụ xe của nhà xe Hòa Quang chạy tuyến Vinh - Hà Nội liền to tiếng quát tháo, chửi mắng nhân viên. Sau đó, Hòa dùng lời lẽ thách thức rồi chạy đi ra ngoài, ít phút sau cầm theo hai thanh kiếm chạy vào cổng bến xe truy tìm nhân viên (tên Vinh) để nói chuyện.

Những người có mặt tại bến xe lúc đó được phen hú hồn

Trước đó, nghe có người báo trước nên anh Vinh tạm thời lánh mặt để tránh xảy ra chuyện lớn. Hòa cầm kiếm chạy quanh bến xe tìm kiếm không được, lúc này nhiều người bạn và tài xế đến can ngăn nhưng Hòa vẫn nhất quyết tìm được anh Vinh.

Lợi dụng lúc đang sơ hở, một số đồng nghiệp đã tước được hung khí trên tay Hòa đưa đi cất dấu, lúc này cảnh sát 113 Công an Nghệ An và Công an phường Lê Lợi (TP Vinh) cũng có mặt khống chế đối tượng về trụ sở.

Những hình ảnh Hòa hung hăng cầm kiếm vào bến xe truy sát được camera an ninh của bến xe ghi lại. Tại trụ sở công an, đối tượng Hòa được test nhanh và có kết quả quả dương tính với chất ma túy. Được biết, Đào Đức Hòa đã từng có 5 tiền án về trộm cắp tài sản và ma túy. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, tại bến xe này, ngày 24/6/2016, một đối tượng cũng cầm dao vào truy sát hai nhân viên thu phí cổng bến xe Vinh với lý do bị nhắc nhở vì đi vào không trả phí. Đối tượng cầm đầu là Hồ Thị Bích Thủy (SN 1980, trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh - tên thường gọi Thủy "tròn”) là đối tượng hình sự có nhiều tiền án, tiền sự.

Phủ Quỳ