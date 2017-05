Do lượng khách tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ, bến tàu để đi chợ nổi Cần Thơ đã xảy ra tình trạng “cháy tàu”.

Có nhiều du khách liên hệ đặt vé từ trước đó mới có tàu tham quan chợ nổi Cái Răng và các điểm du lịch sinh thái ở huyện Phong Điền. Các loại phương tiện phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ đáp ứng. Trong khi rất nhiều du khách vẫn đứng trên bờ nóng lòng muốn được xuống thuyền để được đi tham quan. Trong ảnh: Hàng trăm khách đứng đợi tàu vì quá tải

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mỗi ngày có trên 20.000 lượt khách trong, ngoài nước đến Cần Thơ vui chơi, tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng, như: Chợ nổi Cái Răng, Khu du lịch Mỹ Khánh, cầu đi bộ Ninh Kiều, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, Cồn Sơn… Trong ảnh: Du khách đứng đợi tàu ở bến Ninh Kiều Cần Thơ.

Trên các thuyền du khách cũng chật cứng khách

Một khúc sông ở chợ Nổi Cần Thơ đông nghẹt các thuyền chở du khách

Ông Dương Quang Đức, Phó Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL Cần Thơ, cho biết: “Lượng khách du lịch mặc dù có tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ngành chức năng. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện tình trạng chặt chém, chèo kéo khách. Các đơn vị Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông”. Trong ảnh: Bến tàu chợ An Bình để xuống chợ Nổi cũng kẹt cứng người

Du khách xếp hàng vào Thiền Viện Trúc Lâm Cần Thơ