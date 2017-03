Sau khi trở về từ trại cai nghiện rượu, nam diễn viên Ben Affleck gửi lời cảm ơn chân thành đến vợ cũ Jennifer Garner vì ở bên cạnh giúp đỡ anh vượt qua khó khăn.

Ngôi sao 44 tuổi thừa nhận trên trang cá nhân: "Tôi vừa trở về từ trại cai nghiện rượu. Điều mà tôi đã từ bỏ được trong quá khứ nhưng lại phải tiếp tục đối đầu ở hiện tại. Tôi thật sự muốn quay trở lại để trở thành một người cha tốt, sống cuộc sống trọn vẹn. Tôi mong các con không cảm thấy xấu hổ vì cha chúng đã dũng cảm tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời".

Ben Affleck thường xuyên bị mất kiểm soát vì chứng nghiện rượu nặng. Ảnh: Daily Mail.

Ben Affleck mong bất kỳ ai có hoàn cảnh giống anh đừng ngại đứng lên, thay đổi và trở nên tốt hơn. Nam diễn viên khẳng định nếu ai cần sự tư vấn để có thể bước đầu vượt qua chứng nghiện quái ác hãy tìm tới anh. Đặc biệt, anh còn gửi lời cảm ơn đến vợ cũ.

"Tôi may mắn khi có gia đình, bạn bè ở bên, đặc biệt là Jennifer Garner, người vợ cũ luôn ở bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc con cái khi tôi vắng mặt", anh nói.

Vào tháng 3, nữ diễn viên Jennifer Garner quyết định rút đơn ly hôn với Ben Affleck mà cô đã nộp lên tòa án vào tháng trước. Cặp đôi nổi tiếng đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ vợ chồng hơn 10 năm qua mặc dù đã thông báo chia tay vào tháng 6/2015. Hai người tiến đến hôn nhân vào tháng 6/2005 và có chung ba người con là Violet (11 tuổi), Seraphina (8 tuổi), Samuel (4 tuổi).

Dù đã chia tay nhưng Jennifer Garner vẫn quan tâm và chăm sóc chồng cũ, cùng anh vượt qua thời gian cai nghiện. Ảnh: Mirror.

"Người dơi" Ben Affleck từng phải cai nghiện rượu vào năm 2011. Theo nguồn tin từ tờ The Guardian, hồi tháng 1, anh bị tái phát và mất kiểm soát hoàn toàn. Lần cuối cùng anh xuất hiện trước truyền thông là vào tháng 2 khi anh tham dự lễ trao giải Oscar năm 2017 để chúc mừng em trai Casey Affleck giành tượng vàng.

Nam diễn viên sinh ra trong gia đình có người cha nghiện rượu nặng. Anh từng chia sẻ vào năm 2012 về việc anh rất thấu hiểu chứng nghiện rượu của phụ huynh có tác hại như thế nào đến việc nuôi dạy con cái.

"Suốt cả tuổi thơ, lúc nào tôi cũng nhìn thấy cha trong tình trạng say khướt", Ben bày tỏ. Anh cho biết đó chính là lý do mà anh luôn nhanh chóng tìm cách vượt qua tình trạng nghiện rượu, say xỉn vì các con.

Phương Linh