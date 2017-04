Bức xúc về cái chết của đứa con trai 4 tuổi, người nhà đã ôm thi thể bé lên văn phòng khoa để đòi làm rõ nguyên nhân.

Bé trai đó được xác định là cháu Nguyễn Phúc Tài ( 4 tuổi, ở xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức, TP.Vinh, Nghệ An)

Theo đó, chiều tối ngày 14/4, người nhà của bé Tài đã vây Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An đòi là rõ nguyên nhân cái chết của bé.

Anh Nguyễn Độ (bố của bé Tài) cho biết: “Ngày 13/3, tôi đưa 3 đứa con đến bệnh viện Quốc tế Vinh khám thì được chuẩn đoán ba con đều bị viêm tai giữa và viêm phế quản cấp. Đêm 13/3, bé Tài cùng người anh sinh đôi bị sốt, nên vợ tôi có nhét một viên thuốc hạ sốt sau hậu môn Tài để hạ sốt.

Do Tài sốt cao nên vợ tôi là Phạm Thị Hồng Nhung đã đưa Tài đến nhập viện, cấp cứu tại khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An. Lúc này, bé Tài sốt cao 39 độ, tuy nhiên khi cấp cứu các bác sỹ bảo con tôi bình thường, sau đó họ truyền nước và tiêm thuốc an thần. Chừng 30 phút sau con tôi lên cơn co giật thì vợ tôi, gọi bác sỹ đến nhưng họ nói không việc gì”.

Anh Nguyễn Độ (trái) đau buồn trước cái chết của con trai. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cũng theo anh Độ, đến 4h sáng cùng ngày con của anh Độ đã được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện và họ cho biết não gần như đã chết. Sau đó bé Tài tử vong và thi thể được đưa xuống nhà lạnh. Khi anh Độ vào nhà lạnh thì không thấy máy điều hòa, máy lạnh đâu nên anh Độ liền ôm thi thể con lên đặt ở văn phòng khoa Nhiệt đới để yêu cầu làm rõ.

Giải thích về cái chết của bé Tài, Bác sĩ Sơn, Trưởng khoa Nhiệt đới cho biết: "Khi bé Tài nhập vào khoa, bé đã sốt cao co giật và chẩn đoán hội chứng bị viêm não cấp. Bệnh chuyển biến rất nhanh, nhiệt độ cháu không xuống tý nào, bệnh này diễn biến nhanh, cực kỳ khó...".

Bác sĩ Sơn cũng cho rằng, ông và các bác sĩ không quát nạt, bệnh nhân đã vào bệnh viện tỉnh là bệnh nặng, cũng không có ai trả lời câu "không có việc gì cả"...

Người thân bé Tài đối thoại với lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đến 19h cùng ngày, người nhà vẫn chưa đưa thi thể bé Tài về vì chưa đồng ý với cách lý giải của bệnh viện.

Hiện nguyên nhân dẫn đến bé Tài tử vong đang được cư quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Gần đây, báo chí đưa rất nhiều trường hợp người nhà vây bệnh viện yêu cầu bác sĩ làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Cụ thể, ngày 11/3 vừa qua, người nhà bé Hoàng Thanh Lộc (4 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đưa bé Lộc đến Khoa nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu. Tại đây, bé Lộc được theo dõi sức khỏe tại phòng cấp cứu nhi của bệnh viện. Tuy nhiên, đến khoảng 18h cùng ngày bé đã tử vong.

Người nhà nạn nhân cho rằng thời điểm bé Lộc nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, bé chỉ bị sốt. Sau khi khám bệnh, các bác sỹ kết luận bé bị viêm màng ruột. Người nhà yêu cầu được chuyển viện thì không được bệnh viện đồng ý.

Cho rằng các bác sỹ thiếu trách nhiệm, hàng chục người thân của gia đình nạn nhân đã vây quanh khu vực cấp cứu nhi của bệnh viện, yêu cầu giải thích lý do.

Nguyên nhân vụ việc đang được bệnh viện cùng công an thành phố Thủ Dầu Một điều tra làm rõ.

Thùy Dung (Tổng hợp)