Đã 3 ngày kể từ lúc bé Long đi lạc, mẹ bé vì tức giận nên không đi tìm. Khi nhận được tin báo, bé đang ở công an phường, mẹ của bé gọi điện nhờ người dì đi đón con vì mình bận đi làm.

Trưa 13-5, sau 3 ngày kể từ lúc bé Đinh Bảo Long (9 tuổi) đi lạc (11-5), lực lượng Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) đã tìm thấy và gọi điện cho gia đình để đến đón bé về. Tuy nhiên, sau gần 5 tiếng kể từ lúc thông báo cho gia đình, đến cuối giờ chiều cùng ngày, dì của bé là chị Đỗ Thị Diễm Hương (23 tuổi, dì bé Long, tạm trú tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè) mới tìm đến trụ sở công an để xin nhận lại cháu.

Do chị Hương không chứng minh được bản thân là người nhà của bé Long, chỉ mang theo CMND của mình và giấy khai sinh cho bé Long, không có sổ hộ khẩu cũng như việc người mẹ không đến nhận con khiến việc bàn giao bé Long cho gia đình gặp khó khăn.

"Dù bé Long xác nhận chị Hương là dì bé nhưng chúng tôi vẫn không thể trao bé cho chị Hương được. Chị ấy cần phải có giấy xác nhận của nơi tạm trú địa phương hoặc người mẹ phải mang đầy đủ giấy tờ lên nhận cháu thì chúng tôi mới bàn giao", một cán bộ công an phường cho biết.

Theo chị Hương, sáng ngày 11-5, trong lúc chị đi làm, bé Long ở nhà với mẹ là chị Đỗ Thị Huế (quê Hà Nam). Vì chị Huế ở trên lầu ngủ, nên không hay biết bé Long đã bỏ nhà đi. "Lúc em về thì mới phát hiện bé đi lạc, lúc trước bé cũng đã bỏ đi 2 lần rồi nên lần này chị Huế - chị gái em không có đi tìm bé vì giận quá. Sau đó thì chị đi công tác xa nên giờ em phải lên đây để đón cháu", chị Hương nói.

Theo chị Hương, bé Long mới vào TP.HCM được 2 tháng, sống cùng mẹ và dì. Do chưa thể xin được lớp học, nên hàng ngày khi mẹ và dì đi làm, bé Long ở nhà vui chơi cùng với chị gái hoặc một mình. Trước đó, bé đã 2 lần bỏ nhà ra đi và được gia đình đón về.

Trong 3 ngày ở Công an phường Cầu Ông Lãnh, mặc dù bé Long rất nhớ mẹ nhưng không biết cách nào để tìm lại mẹ nên phải ở cùng các chú công an phường. Hỏi bé lý do bỏ nhà đi, bé cho biết, do ở nhà bị la nên bỏ đi rồi quên đường về nhà.

"Ở đây con được các chú cho ăn, cho chơi điện tử, đưa đi dạo nên con rất vui ạ. Con cũng có nhớ mẹ nữa nhưng không nhớ đường về nhà", bé Long cho biết.

Đến tối ngày 13-5, bé Long vẫn ở tại trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh trong khi chờ xác minh chính xác thông tin gia đình bé Long để làm thủ tục bàn giao.

Trước đó, vào chiều ngày 11-5, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã tiếp nhận một bé trai khoảng 8 tuổi lạc gia đình khi đi chơi tại Công viên 23-9. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của tài xế xe buýt, bé Long đã được đưa đến Công an phường Cầu Ông Lãnh. Tại đây, các chú công an đã trở thành "bảo mẫu" bất đắc dĩ khi vừa phải làm công tác chuyên môn vừa chăm sóc cho bé trai 9 tuổi bị lạc mẹ.

Một số cán bộ công an cho biết, lúc đầu khi tiếp nhận bé Long, bé rất sợ hãi, không nhớ được địa chỉ nhà cũng như họ tên cha mẹ. Phải một lúc sau khi làm quen, trò chuyện với các chú công an, bé Long mới nhớ được bố tên Quân, mẹ tên Huệ, quê ở tỉnh Hà Nam.

Cũng ngay trong tối 11-5, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã chở bé Long đi một số địa điểm mà bé kể để tìm lại gia đình nhưng không hiệu quả. Sau đó, lực lượng công an cũng đã liên hệ với một số trường tiểu học, công an các khu vực lân cận để giúp bé Long tìm lại gia đình của mình.

Đến trưa 13-5, sau khi được báo chí thông tin trường hợp bé Long đi lạc, công an xã Long Thới, huyện Nhà Bè đã liên lạc với lực lượng công an phường Cầu Ông Lãnh để cho gia đình nhận lại bé.

"Mấy ngày ở đây bé được chăm sóc rất chu đáo, chúng tôi ăn gì bé ăn nấy, đến giờ cũng tự động đi tắm rửa. Bé khá nghịch nhưng cũng biết nghe lời, không hiểu sao con mất tích 3 ngày mà mẹ không đi tìm, giờ lại không lên đón con. Còn hiện tại, chúng tôi phải chờ đủ thủ tục, giấy tờ xác minh mới giao lại bé cho gia đình", một cán bộ Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết.

