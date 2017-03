Dù gia đình đã cầu xin, nhưng thay vì cấp cứu các bác sĩ lại hướng dẫn gia đình đưa cháu bé sang phòng khám theo đúng quy trình.

Cháu bé tử vong sau 8 tiếng vào viện

Sự việc trên xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Theo chia sẻ của chị S.T.C (SN 1993, ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), vào 13h ngày 6/3, con trai chị là cháu T.T.K (15 tháng tuổi) bị ốm, đi tiểu nhiều lần, nôn trớ... nên gia đình đã đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên cấp cứu.

Khi gia đình đưa cháu vào thẳng phòng cấp cứu, đích thân chị C. đã cầu xin bác sĩ chữa trị cho con mình vì con bị nôn, đi ngoài và đang rất yếu. Tuy nhiên, thay vì cấp cứu, các bác sĩ nhìn cháu bé rồi nói: “Giờ vẫn là giờ hành chính, đưa con sang phòng khám để làm theo đúng quy trình”.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người quan tâm và gửi lời chia buồn.

“Sau khi bác sĩ nói vậy, tôi vẫn năn nỉ các bác sĩ cấp cứu cho con, vì con đang nguy kịch và có nói là sẽ làm thủ tục sau, nhưng các bác sĩ không đồng ý và vẫn yêu cầu sang phòng khám”, chị C. chia sẻ.

Sau khi cầu cứu bác sĩ bất thành chị C. đã làm theo yêu cầu của bác sĩ. Tại khoa khám bệnh, con chị C. được chẩn đoán bị viêm phổi và nhập viện để điều trị.

Khoảng 17h chiều ngày 6/3, cháu K. sức khỏe yếu nên đã được các bác sĩ cho cháu thở khí dung và yêu cầu chị C. giữ bình cho cháu nhưng không nói là thở mấy phút. “Đến phút thứ 3 thì con tôi mắt trắng trợn lên, chân tay co cứng lại, tôi gọi bác sĩ thì được các bác sĩ đưa con tôi vào phòng cấp cứu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày các bác sĩ thông báo con tôi đã tử vong”, chị C. kể lại.

Hình ảnh bụ bẫm của cháu T.T.K.

Theo chị C. sau khi con trai chị qua đời, phía bệnh viện có đến thăm viếng và chia buồn với gia đình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này phía bệnh viện vẫn chưa có lời giải thích về nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai chị C.

Vẫn chưa biết nguyên nhân tử vong

Để có thông tin khách quan về sự việc trên, chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện, BSCK II Bùi Văn Toán, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xác nhận, có sự việc cháu bé 15 tháng tuổi tử vong ở bệnh viện.

Ông Toàn cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, sáng 7/3, bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn để tìm ra nguyên nhân cháu tử vong và thái độ đối với người bệnh của các bác sĩ tại khoa Nhi có đúng chuẩn mực đạo đức không.

“Qua buổi họp, bệnh viện vẫn chưa xác định được nguyên nhân cháu bé tử vong. Do đó, bệnh viện đã đề xuất Sở Y tế tỉnh Hà Giang thành lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé và có câu trả lời thỏa đáng đến gia đình người bệnh”, ông Toàn chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên nơi xảy ra sự việc.

Về thái độ của các bác sĩ tại khoa Nhi, bệnh viện kết luận: “Việc tiếp đón, khám xét lúc vào viện của bác sĩ sơ sài, nhận định bệnh không sát thực. Bệnh viện đã yêu cầu các cá nhân liên quan viết bản tường trình để làm rõ trách nhiệm, sai phạm đến đâu thì xử lý đến đấy”.

Hiện tại, bệnh viện đã tạm dừng hoạt động chuyên môn đối với trưởng khoa Nhi, điều dưỡng trưởng khoa Nhi.

Riêng vấn đề, các bác sĩ không cấp cứu ngay mà lại yêu cầu chuyển ra khoa khám bệnh, GĐ Bệnh viện Vị Xuyên cho biết: “Theo báo cáo lại, vào thời điểm mẹ cháu bé bế cháu vào khoa Nhi, lúc này có trưởng khoa Nhi và các bác sĩ. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nhận định là cháu không có biểu hiện nặng nề nên đã yêu cầu qua khoa khám bệnh cho đúng quy trình.

Sau đó, cháu được chẩn đoán là viêm phế quản phổi, các bác sĩ đã chuyển cháu vào thử kháng sinh và điều trị cho cháu được khoảng 40 phút sau thì thấy cháu mệt, xỉu dần đi, xuất hiện ngừng thở, ngừng tim”.

Cũng liên quan đến sự việc này, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho hay, Sở đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên về trường hợp cháu bé T.T.K (15 tháng tuổi) tử vong. Đồng thời, ông Thuần cho biết, trong tuần tới chúng tôi sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân cháu bé tử vong và có câu trả lời thỏa đáng với gia đình bệnh nhân.

Lê Phương