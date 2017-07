Dù được các bác sĩ tận tình cấp cứu, tuy nhiên bé sơ sinh đã không thể qua khỏi do bị bỏ rơi ở đường thời gian quá lâu.

Sáng 30-7, BS Lê Ngọc Duy, Phó trưởng khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội), cho biết đơn vị có tiếp nhận một trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo đó, bé được một nhóm thiện nguyện phát hiện bị bỏ rơi trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội). Bé sinh thiếu tháng, còn đỏ hỏn và nhập viện lúc 4 giờ 30 sáng cùng ngày.

Khi đưa vào viện, bé chỉ nặng 0,6 kg, được xác định do sẩy thai dẫn đến sinh non, toàn thân tím tái. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, đặt nội khí quản rồi đặt tạm cho bé là Nguyễn Bình An.

Tuy nhiên, do bị suy hô hấp nặng, trong quá trình di chuyển đường xa không có dụng cụ y tế hỗ trợ nên bé đã mất ngay trong sáng cùng ngày.

BS Duy cho biết đối với những trường hợp sinh non, nặng dưới 0,5 - 0,7 kg nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ rất khó sống sót.