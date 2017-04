Bà H.T.L., mẹ bé K., (nhân vật trong bài 'Bé lớp 5 bị hiếp dâm và bức thư tuyệt mệnh' trên Báo Thanh Niên ngày 13.4.2017) đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cơ quan chức năng.

"Vụ án này sáng tỏ, con tôi mới được siêu thoát", mẹ của bé K.

Lời kêu cứu của người mẹ

Sáng 17.4, luật sư (LS) Võ Thị Anh Loan, Đoàn LS TP.HCM, thông tin bà H.T.L (xã Tân Lộc, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau), đã ủy quyền cho nhóm LS hỗ trợ pháp lý (gồm có 6 LS) gửi Đơn kêu cứu khẩn cấp cùng Đơn tố giác, đề nghị khởi tố khẩn cấp đến các cơ quan chức năng.

Theo nội dung Đơn kêu cứu khẩn cấp: "Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu thập được những chứng cứ như có người làm chứng cháu K. từ phòng ngủ của ông B. đi ra; các cuộc gọi, tin nhắn từ điện thoại của ông B. cho cháu K; thư tay giữa ông B. và cháu K.; nhiều người thấy ông B. thường xuyên ở gần cháu K. một cách bất thường; bạn bè trong trường có nghe K. kể về ông B. và được biết ông B. cho tiền cháu K. mua mỹ phẩm, thuốc hút...".

Tuy nhiên, đến ngày 19.12.2016, Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Cà Mau ra thông báo kết quả giải quyết tố giác: "Theo đơn của bà H.T.L và H.M.K. tố giác ông B. có hành vi hiếp dâm H.M.K. chỉ có lời khai của H.M.K. Ngoài ra, không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh B. có hành vi "hiếp dâm trẻ em" và "dâm ô trẻ em" đối với H.M.K. Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 59/PC45 ngày 15.11.2016".

Trong Đơn kêu cứu khẩn cấp, bà L. nêu rõ: "Bản thân tôi rất đau đớn khi nhận được thông báo này, tự hỏi không biết rồi con tôi sẽ sống thế nào khi pháp luật không thể trừng trị kẻ phạm tội. Tôi đã giấu tờ thông báo đó để giữ cho con chút hy vọng mà sống. Hằng ngày, cháu K. vẫn hỏi: "Mẹ ơi, các chú xử tới đâu rồi? Ông B. gần bị bắt chưa?". Sau đó, cháu đã biết được sự việc... Ngày 10.2.2017, cháu K. đã tự tử".

Những dòng chữ của K. trước khi cô bé tự tử

Mong sự việc sớm được đưa ra ánh sáng

Xung quanh vụ việc này, tại buổi làm việc với các LS trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà L., mẹ của bé K., vào sáng 13.4, đại tá Ngô Tấn Quốc cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Công an đã có cuộc họp mời Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cùng Viện KSND tỉnh Cà Mau trực tiếp báo cáo vụ việc cho Bộ Công an và Viện KSND tối cao. Qua báo cáo, Bộ Công an nhận định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau làm chưa đúng theo trình tự, còn thiếu sót trong trình tự tố tụng".

Theo đại tá Quốc, ngày 28.3.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định số 16/PC45 khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em". Quyết định này "căn cứ vào lời tố cáo của H.M.K.; kết quả giám định pháp y xác định cháu K. bị rách màng trinh và tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ".

Qua đơn cầu cứu khẩn cấp, bà L. mong được các cơ quan chức năng quan tâm thúc đẩy sớm đưa vụ việc ra ánh sáng.

Bà L. khẳng định: "Là một người mẹ, chứng kiến kẻ tội phạm cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí gia đình ông B. còn chửi bới, sỉ nhục, lăng mạ gia đình tôi, trong khi con gái của mình lại chết một cách oan uổng, thật sự đó là tận cùng của nỗi đau. Với khả năng của bản thân và các quyền công dân mà pháp luật quy định, tôi đã, đang và sẽ luôn đấu tranh để câu chuyện thương tâm của cháu K. được làm sáng tỏ".

Nhóm PV