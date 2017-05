Phá hỏng danh hiệu bé khỏe – bé ngoan; nhiễm giun làm trẻ khóc quấy lả người và cướp mất tiếng cười trong trẻo của con thơ. Làm sao trị được giun, đó là câu hỏi của chung nhiều mẹ!

Giun hành xác con – Mẹ không đành lòng

Nhiễm giun đường ruột gây hại cho sức khỏe của trẻ rất nhiều. Trước hết, trẻ sẽ gặp không ít những phiền toái về vấn đề rối loạn tiêu hóa như: tiêu chảy, táo bón, đau bụng, thậm chí là nôn ra giun, đại tiện ra giun,… Như trường hợp của bé Sony (6 tuổi, Q11, Tp.HCM), cháu đau bụng và tiêu chảy liên tục. Thấy con vật vã, khóc suốt làm chị Thùy Dung bồn chồn và lo lắng, bèn đưa Sony nhanh chóng vào bệnh viện. Kết quả là Sony bị nhiễm giun và bác sĩ chỉ định bé cần được tẩy giun ngay.

Không may mắn như Sony, trường hợp bé Tino (7 tuổi, Q.Thủ Đức, Tp.HCM) đã phải đối mặt với những tác hại nguy hiểm do nhiễm giun gây ra. Chị Dương Hồng Nhung – mẹ của Tino buồn bã chia sẻ: “Đợt rồi, 2 vợ chồng bận đi công tác suốt, không chăm sóc kỹ được cho bé Tino, để rồi bệnh từ nhẹ thành nặng. Khi đưa vào bệnh viện thì cháu đã bị nhiễm giun đường ruột nặng đến nỗi suy dinh dưỡng. Chẳng bảo sao cháu yếu lắm, kết quả học hành cũng giảm sút nhiều.

TS. BS. Lê Văn Nhân - Phó Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng TP. HCM - trao giải thưởng cho các học sinh trong cuộc thi “Tẩy giun học đường 2017”

Chia sẻ thêm về vấn đề nhiễm giun đường ruột, bác sỹ Đặng Nhất Tâm – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương còn cho biết: “Trẻ bị nhiễm giun cần được phát hiện kịp thời vì nếu để nặng hơn thì sẽ gây ra nhiều nguy hiểm khó lường khác. Nhiễm giun quá nhiều sẽ khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, gây nên tình trạng thiếu máu nhược sắc. Độc tố của giun còn có thể tác động đến hệ thần kinh, làm rối loạn và suy nhược thần kinh. Giun cũng là tiền đề để các bệnh khác phát triển như: thiếu vitamin, sốt rét, kiết lỵ, lao phổi... do sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút”.

“Thần chú” kỳ diệu – Tẩy giun hiệu quả, mẹ nên nhớ lấy

Đã thành bạn của nhau khi nằm chung phòng bệnh, Sony và Tino không chỉ có chung nhiều sở thích như đi bơi, chơi đàn, vẽ,… 2 cô cậu nhỏ này còn thích “niệm thần chú” rất ngắn gọn, rất đơn giản, mong “lũ giun” sẽ không quấy phá sức khỏe của mình nữa. Câu thần chú chỉ vỏn vẹn 4 con số “6-1-1-6”.

Cụ thể, đây là lời nhắc tẩy giun định kỳ cho bé, 2 lần/năm vào dịp 06/01 và 01/06 (Quốc tế thiếu nhi). Thực ra số lần tẩy giun tối ưu này là dựa trên khuyến cáo điều trị và phòng ngừa nhiễm giun của Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho dân số chung của các nước ở vùng dịch tễ cao. Nước ta nằm trong vùng dịch tễ vì có tỉ lệ nhiễm giun đường ruột vẫn còn rất cao >50% (Viện Sốt Rét – Ký Sinh Trùng – Côn Trùng Trung Ương – 2011). Đối tượng đặc biệt cần áp dụng biện pháp điều trị phòng ngừa nhiễm giun đường ruột là trẻ em học đường. Còn đối với những trường hợp được chẩn đoán nhiễm giun rõ ràng hay có triệu chứng nhiều, biến chứng nặng thì số lần tẩy giun nhiều hơn, có khi 3-4 lần trong năm, và cần được tư vấn bác sĩ. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, hoạt chất Mebendazol 500mg là một trong các hoạt chất tẩy giun hiệu quả. Trong số ba dạng thù hình của Mebendazole là polymorph A, B và C; thì polymorph C được giới y khoa đánh giá là có hoạt tính tẩy giun cao nhất, ít độc tính nên ít các tác dụng phụ, an toàn và dung nạp tốt khi sử dụng.

Các bé hào hứng tham gia cuộc thi “Tẩy giun học đường - 2017

Ngoài ra, để hạn chế nguy cơ nhiễm giun, mẹ cần hướng dẫn thực hiện vệ sinh bàn tay sạch sẽ cho trẻ trước khi ăn; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi; tránh cho trẻ ăn những thực phẩm như: rau sống, các loại ốc, thịt tái, tiết canh, nem chua,… để không bị nhiễm giun.

Trong khuôn khổ chương trình “Tẩy giun học đường - 2017”, lần đầu tiên Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp thực hiện cuộc thi tìm hiểu về nhiễm giun đường ruột cho các em học sinh vào ngày 11/4/2017 vừa qua tại Tp. Hồ Chí Minh. Cuộc thi được tài trợ bởi VPĐD Janssen-Cilag Ltd, với mong muốn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, đồng thời kiểm tra kiến thức về việc tẩy giun định kỳ của các em sau 3 năm thực hiện chương trình “Tẩy giun học đường”. Cuộc thi đã thu hút 100 em học sinh từ 5 trường tiểu học trong nội thành Tp.Hồ Chí Minh tham gia.

(Nội dung do Viện Sốt Rét – Ký Sinh Trùng – Côn Trùng Trung Ương phụ trách và được tài trợ bởi VPĐD Janssen-Cilag Ltd.)

