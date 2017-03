Khi bé gái được đưa về trụ sở công an phường Nghĩa Tân, nhiều người nhận ra đây chính là bé từng bị mẹ đánh vì làm mất gói kẹo ở siêu thị Lotte từng gây xôn xao dư luận trước đó.

Tối 2/3, người dân nhìn thấy một bé gái 4 tuổi chơi một mình suốt 2 tiếng ở công viên Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy nên đã đưa em về đồn công an phương Nghĩa Tân. Nhiều người nhận ra hình ảnh bé gái này rất giống với bé gái bị mẹ đánh mắng vì làm mất gói kẹo ở siêu thị Lotte, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước thông tin trên, lãnh đạo công an phường Nghĩa Tân cho biết cơ quan công an phường không xác minh điều này. Tuy nhiên, thông tin từ người mẹ cung cấp, thì địa chỉ hoàn toàn trùng khớp.

Hình ảnh bé gái 4 tuổi được người dân phát hiện bị "bỏ rơi" trong công viên tối 2/3.

Để xác minh thông tin, chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà cháu bé và xác nhận đây chính là trường hợp bé từng gây xôn xao dư luận ở siêu thị Lotte.

Trao đổi với phóng viên, chị Hằng - mẹ của bé chia sẻ chị không bỏ rơi con như nhiều người lầm tưởng. Vì chồng đi công tác nên khoảng 8h tối ngày hôm qua (2/3), chị đưa con ra công viên chơi. Lúc ấy công viên vẫn còn rất nhiều trẻ vui chơi.

“Vì cháu vẫn chơi quen ở đó nên tôi để con lại và tranh thủ chạy đi mua khẩu trang. Một lúc sau quay lại thì tôi không thấy con đâu. Tôi tìm cháu khắp công viên, bảo vệ cũng bắc loa tìm hộ. Sau đó có người cho biết cháu được người ta đưa vào đồn công an.

Tưởng cháu bị bỏ rơi, người ta còn mua dép, quần áo mới, bánh kẹo và cho tiền nhưng sau đó tôi trả lại, không lấy”, người mẹ cho biết.

Theo chị Hằng, hai mẹ con chị mới ở quê lên. Hiện tại chị vẫn ở nhà trông con. “Cứ đi học là cháu quặt quẹo, ốm đau, khóc ra rả không theo cô giáo nên họ cũng không muốn nhận. Hôm qua, tôi cũng đưa cháu qua trường cũ nhưng mới đến cổng trường cháu đã khóc lóc không chịu vào.

Hiện tại, nguyên tiền thuê nhà đã tốn già nửa tiền lương của chồng tôi. Cho con đi học nữa thì rất tốn. Tôi ở nhà trông con, làm việc nhà từ tối đến sáng cũng rất mệt. Nếu có đi làm kiếm được vài triệu thì chắc gì đã đủ tiền thuê ôsin”, chị Hằng cho biết.

Nhiều người nhận ra đây chính là bé gái bị mẹ đánh mắng vì làm mất gói kẹo ở siêu thị Lotte, quận Ba Đình, Hà Nội trước đó.

Bà Dương Thị Phượng, Tổ trưởng tổ dân phố 17, địa bàn dân cư số 9 phường Cống Vị, Ba Đình kể lại: “Khoảng 10h tối qua, sau khi xem thông tin trên mạng, chị hàng xóm thông báo cho tôi việc cháu Minh Châu bị lạc và đang ở đồn công an phường Nghĩa Tân.

Thấy nhà chị Hằng (mẹ cháu bé) không có ai ở nhà nên tôi cùng một đồng chí công an khu vực đến đồn công an để đón cháu về. Tuy nhiên, khi đến nơi, chúng tôi nhận được thông tin là cháu đã được mẹ đón”.

“Từ khi xảy ra vụ việc lần trước, đại diện tổ dân phố, hội phụ nữ và cả công an khu vực đã đến gặp, làm công tác tư tưởng với chị Hằng. Gần đây, tôi thấy tâm tính chị ấy cũng dần thay đổi, không còn trình trạng đánh mắng con như trước kia. Bình thường, chị ấy vẫn thường hay đưa con vào công viên Nghĩa Đô chơi”, bà Phượng cho biết thêm.

