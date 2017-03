Trong lúc tắm biển, một học sinh lớp 5 (Long Hồ, Vĩnh Long) bị sóng cuốn ra xa bờ dẫn đến đuối nước.

Gia đình đang tiến hành lo hậu sự cho cháu H.

Ngày 12/3, trường Tiểu học Lộc Hòa C (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) tổ chức cho các em học sinh và thầy cô của trường đi chơi ở biển Ba Động (Trà Vinh). Trong lúc tắm biển, một học sinh lớp 5 không may bị đuối nước, tử vong.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu Lê Thị Ngọc H. (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Lộc Hòa B, xã Hòa Lộc, huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Theo đó, gia đình bà Lê Thị Vân (57 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) có hai người cháu là H. và Th. (học lớp 5, trường Tiểu học Lộc Hòa C).

Bà Vân cho hay, do biết trường cháu Th. đang theo học sắp tổ chức tắm biển ở Trà Vinh. Bà Vân đã nói Th. xin trường cho H. cùng đi tắm biển (do H học khác trường). Bà Vân cũng đăng ký cùng đi để giữ hai cháu nhỏ và được nhà trường đồng ý.

Khoảng 9h sáng 12/3, bà Vân đứng trên bờ để trông hai cháu nhỏ đang tắm dưới biển. Một lúc sau, nghe cháu Th. kêu cứu, bà Vân cùng các thầy cô chạy xuống biển thì phát hiện cháu H. đã bị sóng cuốn ra xa bờ. Rất lâu sau đó, các thầy cô mới tìm thấy H., sơ cứu đuối nước ban đầu và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trưa cùng ngày, cháu H. được đưa về nhà để gia đình lo an táng. Do xảy ra sự cố, đoàn đi chơi của trường Tiểu học Lộc Hòa C cũng quay về Vĩnh Long.

