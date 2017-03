Liên quan đến nghi án bé Thanh bị xâm hại, theo thông báo số 585 ngày 13/3 của Công an Q. Thủ Đức thông báo cho gia đình nạn nhân: Có tế bào nam trong dịch âm đạo nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam.

Chị Huệ tiếp xúc với báo chí thông tin về sự việc

Cụ thể, báo cáo này do thượng tá Đoàn Văn Phê - Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an Q. Thủ Đức ghi rõ:

Sau khi kiểm tra, xác minh đơn của bà đề ngày 15/2/2017 về việc con bà là bé Thanh (SN 2010, học sinh lớp 1/8 trường tiểu học Lương Thế Vinh, thuộc P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức) bị một nam thanh niên (không rõ lai lịch) xâm hại tình dục ngay tại lớp học vào ngày 14/2/2017 và giao nộp 1 cái quần thun thể thao màu xanh đen dài 60cm, 1 quần lót màu hồng có chữ “How are you” phần đáy quần có dính chất màu đỏ nghi là máu, 1 cái quần có hình em bé phần đáy quần có dính chất màu đỏ nghi là máu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q. Thủ Đức thông báo kết quả giải quyết như sau:

Sau khi tiếp nhận đơn của bà Huệ, cơ quan CSĐT Công an Q. Thủ Đức đã đưa cháu Thanh đi giám định màng trinh tại Trung tâm giám định pháp y TP.HCM, kết luận: Màng trinh không rách, bầm tụ máu môi lớn và mặt trong đùi phải, bầm tụ máu môi lớn bên trái và mép môi sau, xây xát 2 bên mũ âm vật.

Phết dịch âm đạo. Nhuộm tinh trùng theo quy trình Christmas Tree Stain không thấy tinh trùng. Có tế bào nam trong dịch âm đạo nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam.

Đồng thời trưng cầu giám định mẫu vật 3 cái quần do bà Huệ là mẹ của cháu Thanh giao nộp để thu giữ tinh dịch, tinh trùng và ADN. Kết quả không tìm thấy tinh trùng.

Cơ quan CSĐT Công an Q. Thủ Đức tiếp tục xác minh làm rõ và thông báo cho bà Huệ biết".

Trong một diễn biến khác, chị Huệ cũng đã gửi đơn và được Công an Q. Thủ Đức tiếp nhận vào ngày 15/3 yêu cầu giám định đối với dữ liệu ngày 14/2/2017 của camera số 4.

Theo đơn của chị Huệ: "theo thông tin buổi họp báo ngày 13/3 của Công an Q. Thủ Đức được báo chí đăng tải, tôi được biết trường Lương Thế Vinh có văn bản giải trình đối với công an rằng: “Sáng ngày 14/2/2017, cô lao công trong lúc dọn vệ sinh đã vô tình ngắt cầu dao tổng trong phòng họp. Cầu dao này nối tới nguồn điện camera số 4 nên không ghi được dữ liệu. Buổi chiều cô lao công vào mở cầu dao điện thì camera mới ghi dữ liệu bình thường. Việc cúp nguồn điện này là sự trùng hợp ngẫu nhiên”, tôi thấy cách giải thích này là không hợp lý và không chính xác". Vì vậy, chị yêu cầu Công an cần phải làm rõ, xác định camera bị xóa dữ liệu hay do mất điện.

Chị Huệ cũng yêu cầu Công an Q. Thủ Đức niêm phong camera của trường tiểu học Lương Thế Vinh để làm rõ nghi vấn mất dữ liệu camera số 4 từ 11h18’đến 12h22’ ngày 14/2/2017 dưới sự giám sát của đại gia đình chị gồm luật sư Nguyễn Văn Đức-người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của con chị và chị.

Tên nạn nhân đã thay đổi

Nguyễn Tuấn