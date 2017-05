Công an Cà Mau khẳng định 'sẽ đảm bảo an toàn cho báo chí tác nghiệp tại địa phương' trước thông tin 'báo chí bị người lạ mặt đe dọa'.

Công an tỉnh Cà Mau làm việc với các luật sư, sáng 12.5

Sáng 12.5, Công an tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với các luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Hữu Thị Lợi, mẹ bé K . (quê xã Tân Lộc, H.Thới Bình, Cà Mau), xung quanh vụ án hiếp dâm trẻ em và dâm ô trẻ em. Bé K., một học sinh lớp 5 đã tự tử chết sau khi tố bị hàng xóm hiếp dâm.

Nhân buổi làm việc, thượng tá Dương Minh Vũ, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau, khi nghe phản ánh thông tin "có người lạ mặt đe dọa các nhà báo tác nghiệp liên quan đến vụ án", đã khẳng định Công an Cà Mau sẽ đảm bảo cho báo chí tác nghiệp an toàn tại địa phương.

Cũng tại buổi làm việc, thượng tá Dương Minh Vũ cho biết Công an tỉnh Cà Mau đang rất quyết liệt xử lý vụ án này.

"Công an tỉnh đang làm hết sức mình, cử lực lượng những điều tra viên giỏi nhất kết hợp với cán bộ điều tra của Bộ Công an để tiến hành làm rõ vụ án này sớm nhất", ông Vũ nói.

Theo thượng tá Vũ, Công an tỉnh Cà Mau đang xem xét trách nhiệm từng cá nhân liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm túc. Chủ trương nhất quán là quyết liệt xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm, vi phạm tới đâu xử lý tới đó.

Tường Anh - Nguyễn Thanh Tâm