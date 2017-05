Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Công an đưa ông B., người có liên quan trong vụ án, vào diện chưa được xuất cảnh.

Sáng 11.5, bà Hữu Thị Lợi, mẹ của bé K. (bé K. tự tử sau khi tố bị hiếp dâm ) ngụ tại xã Tân Lộc, H.Thới Bình (Cà Mau) cho biết bà đã nhận được văn bản của Viện KSND tỉnh Cà Mau trả lời các đơn kêu cứu, đơn tố giác, đơn đề nghị mà bà Lợi gửi trước đó.

Văn bản do Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau Nguyễn Hữu Nghiệp ký ngày 9.5, có nội dung: "Sau khi vụ án được khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án; đã có văn bản đề nghị cục A62B - Bộ Công an đưa ông B. vào diện chưa được xuất cảnh".

"Hiện nay, vụ án vẫn đang tiến hành điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đang nghiên cứu, đánh giá toàn bộ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được để xem xét, giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật", văn bản nêu rõ.

Trước đó, bà Lợi đã gửi đơn yêu cầu cơ quan pháp luật thu thập chứng cứ từ điện thoại, sim điện thoại, nội dung tin nhắn, cuộc gọi, thời gian gọi và thu thập chứng cứ khác để làm căn cứ xử lý vụ án "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô với trẻ em".

Bà Lợi cũng có đơn yêu cầu các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm ngưng không cho ông B. xuất cảnh ra nước ngoài đến khi vụ án được làm sáng tỏ.

Yến Trinh