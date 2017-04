Ngày 25/4, tròn 1 tháng sau ca phẫu thuật tim bẩm sinh, bé gái sinh non nặng 850gr đã khỏe mạnh và xuất viện, về nhà trong niềm vui của các bác sĩ và gia đình.

Bé gái sơ sinh xuất viện sáng 25/4

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hiện nay cân nặng của bé đạt 1,74 kg, mặc dù cân nặng này vẫn quá thấp so với một em bé 37 tuần tuổi (bình thường khoảng 2,5kg) nhưng bác sĩ Tâm đánh giá, hiện nay sức khỏe của cháu đã ổn định và có thể xuất viện về nhà.

Trước đó, ngày 23/3/2017, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 buộc phải đưa bệnh nhi này lên bàn mổ do bé mắc bệnh tim bẩm sinh hẹp eo động mạch chủ. Điểm đặc biệt của ca phẫu thuật này là bệnh nhi sinh non khi mới chỉ 31 tuần tuổi và có cân nặng 850gr.

Mặc dù sức khỏe bé đã khá tốt nhưng do sinh non nên bé có nguy cơ gặp các biến chứng của trẻ sinh non thông thường khác như suy hô hấp, chậm tăng cân, không dung nạp sữa, sức miễn dịch kém, các bệnh lý về mắt…

Chính vì vậy, bé cần được theo dõi lượng dinh dưỡng chặt chẽ, đảm bảo đủ lượng sữa, vitamin, khoáng chất để làm sao lúc trẻ đến thời điểm 9 tháng tuổi có thể bắt kịp các trẻ sinh đủ tháng bình thường khác. Ngoài ra, trong thời gian tới, bệnh nhi cũng sẽ được theo dõi và kiểm tra thường xuyên các bệnh lý võng mạc, thính lực…

BS Thanh Tâm cũng lưu ý gia đình bé cần chú ý phòng ngừa, tạo môi trường an toàn cho bé như không có bệnh lây nhiễm, vệ sinh tốt, phòng ngừa bé ngã, chấn thương….

Trong niềm vui không giấu được, chị Trương Thị Hoa Mỹ, mẹ bệnh nhi cho biết, lúc mới sinh, chị không hy vọng con mình có thể sống sót vì bé vừa sinh non, lại mắc nhiều dị tật tim bẩm sinh, tuy nhiên, nhờ tài năng và sự tận tình của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, con gái chị như đã được sinh ra một lần nữa.

Có mặt trong buổi xuất viện, PGS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ niềm vui cùng các bác sĩ và gia đình bệnh nhân, yêu cầu khoa Hồi sức sơ sinh tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe cho đến khi cháu hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.

Đồng thời, PGS Nguyễn Thanh Hùng cho biết, UBND TP.HCM đã phê duyệt cho Bệnh viện Nhi đồng 1 xây dựng Trung tâm can thiệp phẫu thuật tim mạch nhi, dự kiến sẽ chính thức khởi công vào cuối năm 2017.

An Nhiên