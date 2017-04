Đang tắm cho con gái thì có việc phải ra ngoài, 30 phút sau quay lại, người bố đã thấy con bị đuối nước, nằm bất động trong bồn tắm.

Thông tin chiều 19-4 từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết do tình trạng bệnh nhi 8 tuổi bị đuối nước quá nặng, không còn khả năng cứu chữa nên gia đình đã xin về.

Sự việc đau lòng trên xảy ra ngày 12-4 vừa qua khi cháu N.K.C. (nữ, 8 tuổi, ở Hà Nội) được gia đình gọi cấp cứu đưa vào Bệnh viện E, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Trước đó, khi đang tắm cho con gái thì có việc phải ra ngoài, 30 phút sau quay lại, người bố đã thấy con bị đuối nước, nằm bất động trong bồn tắm gia đình.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh nhi nhập viện ngày 12-4 trong tình trạng suy hô hấp nặng, da môi tái, hôn mê sâu, đồng tử giãn, không có phản xạ ánh sáng, tiên lượng tử vong cao.

Ngay lập tức, bệnh nhi đã được điều trị tích cực như: hồi sức hô hấp/tuần hoàn, chống phù não. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, phản xạ ánh sáng yếu, rối loạn nước điện giải. “Do bị ngạt nước quá lâu nên nếu có cứu sống được thì khả năng di chứng của bệnh nhi cũng là rất cao”- bác sĩ Tuấn nói.

Sau 1 tuần tích cực cấp cứu nhưng do khả năng cứu chữa không còn nên gia đình bệnh nhi đã xin đưa về nhà.

Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu người bị đuối nước

Theo bác sĩ Lê Ngọc Duy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và chống độc, bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết đuối nước là tình trạng thiếu oxy do cơ thể bị chìm trong nước. Đây là tai nạn rất thường gặp ở trẻ em, có tỉ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, tỉ lệ tử vong do đuối nước cao gấp 10 lần so với các nước phát triển. Trên 50% các trường hợp chết đuối xảy ra ngoài trời khi trẻ tắm sông, hồ và tắm biển.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đuối nước ở trẻ em, nhưng phần lớn chủ yếu vẫn là do sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh, chưa giám sát chặt chẽ con trẻ hoặc thiếu người trông coi. Ngoài các điều kiện tự nhiên như sông, suối, ao, hồ… là môi trường không an toàn cho trẻ nhỏ thì ngay cả những dụng cụ chứa nước trong gia đình như lu, vại, bể chứa nước, bồn tắm… cũng có thể là những mối hiểm họa tiềm tàng gây đuối nước cho trẻ.

Đuối nước thường xảy ra rất nhanh, nếu phát hiện muộn rất khó cứu hoặc cứu được cũng để lại di chứng ở não, hệ thần kinh hoặc sống đời sống thưc vật. Do đó, các bậc phụ huynh cần phải hết sức nâng cao ý thức quản lý, giảm sát, không để các em tự do tắm sông, biển, hồ bơi, bồn tắm… mà không có người lớn trông nom. Các bác sĩ khuyến cáo nếu phát hiện trường hợp đuối nước cần gọi người trợ giúp và nhanh chóng đưa bé ra khỏi nước, kiểm tra đường thở có thông thoáng không. Tiếp đó kiểm tra xem bé có còn thở hay không để tiến hành cấp cứu. Nếu trẻ đã mất ý thức và không thở được, thực hiện “cấp cứu cơ bản” bằng: ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo để khôi phục lại hơi thở của em bé. Tiếp tục cấp cứu trong khi chờ đợi đội cấp cứu đang đến.

K.Anh