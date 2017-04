Khi được hỏi về chuyện của con, mẹ ruột bé gái bị cha và ông nội xâm hại nhiều lần ở Vĩnh Long nghẹn lời: “Nó đau nhưng không dám chống lại vì sợ bị đánh đòn”.

Trao đổi với báo chí về vụ việc bé gái bị cha và ông nội xâm hại nhiều lần đang gây xôn xao dư luận, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay, hiện đơn vị này đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Phan Thanh Sơn (62 tuổi) và Phan Thanh Tuấn (36 tuổi, cùng trú tại xã An Phước, huyện Mang Thít) để điều tra, làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Căn nhà nơi bé gái bị cha và ông nội xâm hại nhiều lần. Ảnh VietNamNet

Sơn và Tuấn là hai cha con, trong khi nạn nhân của vụ án xâm hại tình dục trẻ em này lại chính là bé Phan T.L.Đ. (11 tuổi), con của Tuấn, cháu nội của Sơn. Chia sẻ về bi kịch xảy ra ngay trong gia đình mình, chị X. (mẹ bé gái ở Vĩnh Long) cho biết hồi tháng 3, bé Đ. từng kể với chị chuyện bị cha và ông nội xâm hại.

Ban đầu, chị X. không tin đây là sự thật nên đã gặng hỏi chồng và cha chồng. Khi 2 đối tượng này chính miệng thừa nhận đã nhiều lần cưỡng bức bé Đ., chị đau đớn đến chết lặng.

“Bé Đ. kể bị cha và ông nội xâm hại ngay tại nhà, nó đau lắm nhưng không dám chống lại vì sợ bị đánh. Con tôi đứt ruột đẻ ra, biết chuyện như vậy, làm sao không đau lòng được” – mẹ bé gái 11 tuổi ở Vĩnh Long tâm sự.

Dù biết chuyện nhưng mẹ bé gái 11 tuổi ở Vĩnh Long vẫn im lặng vì sợ bị chê cười. Ảnh CAND

Thế nhưng khi chồng và cha chồng năn nỉ chị X. bỏ qua mọi chuyện và hứa sẽ không tái diễn, người mẹ này lại chọn cách im lặng vì sợ bị hàng xóm chê cười. Chỉ đến bé gái bị cha và ông nội xâm hại kể với bà ngoại là bà Nguyễn Thị M. (55 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Liêm), bà M. bức xúc đi báo công an thì mọi chuyện mới được đưa ra ánh sáng.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã mời hai đối tượng Sơn và Tuấn lên làm việc. Tại đây, kẻ làm ông, làm cha đã thừa nhận nhiều lần xâm hại bé gái 11 tuổi ở Vĩnh Long.

Cụ thể, cha ruột nạn nhân khai từ tháng 7/2016 đến ngày bị tố giác (ngày 29/3/2017), Tuấn đã quan hệ tình dục với bé Đ. 4 lần, trong đó lần quan hệ cuối cùng là vào ngày 23/3. Ông nội nạn nhân khai đã quan hệ với cháu gái 3 lần kể từ tháng 3/2016 – 2/2017.

Cho đến sáng 29/3/2017, do không thể tiếp tục chịu đựng hành vi mất nhân tính này, bé gái bị cha và ông nội xâm hại đã kể mọi chuyện cho bà ngoại nghe. Sau đó, bà ngoại đã đưa cô bé đi tố cáo với cơ quan chức năng. “Tôi nghe mà rụng rời tay chân, không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra với cháu mình” – bà M. nghẹn ngào.

Tổng cộng, bé gái ở Vĩnh Long bị cha và ông nội xâm hại tình dục tới 7 lần. Ảnh minh họa

Theo lời bà ngoại bé gái 11 tuổi bị xâm hại, hàng ngày Tuấn đi làm thuê tại một lò gạch gần nhà, thu nhập trung bình mỗi ngày khoảng 100 nghìn đồng. Ông Sơn kiếm sống bằng việc soi ếch ban đêm rồi đem ra chợ bán.

Dù cùng làm việc tại lò gạch song giờ giấc của bố mẹ bé gái bị cha và ông nội xâm hại lại khác nhau. Thường ngày, gã cha đốn mạt thường bỏ việc đi la cà, lại có tính vũ phu nên hay đánh đập vợ con vô cớ.

