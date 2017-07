Nhiều tảng đá rơi từ trên đỉnh núi xuống làm sập nhà khiến 2 mẹ con chị Thơm bị đè nát tay, chân. Tháng 7 năm ngoái, 2 tảng đá to trên núi đã lăn xuống chỉ cách tường nhà chị vài mét.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 19/7 tại tổ 12, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Nạn nhân là chị Trần Thị Thơm và cháu Nguyễn Hồng Phúc, 4 tuổi, con trai chị Thơm.

Tảng đá to đè nát ngôi nhà của chị Thơm

Người dân ở gần nhà chị Thơm thông tin, lúc đó các gia đình đang chuẩn bị ăn tối thì nghe thấy tiếng đá rơi ầm ầm và tiếng la thất thanh từ phía nhà chị Thơm.

Mọi người ùa ra thì thấy ngôi nhà của gia đình chị Thơm đã sập hoàn toàn. Bà con hàng xóm cùng nhau bới đất đá để cứu người đồng thời thông báo cho chính quyền và đội cứu hộ của thành phố.

Phải mất gần 20 phút 2 nạn nhân mới được ra ngoài. Chị Thơm và con trai được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh trong tình trạng ngất xỉu hoàn toàn.

Cảnh tượng tan hoang sau vụ đá lăn

Bác sỹ Trường - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BV đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: Khoảng hơn 7h tối 19/7, hai mẹ con chị Thơm nhập viện trong tình trạng sốc rất nặng, đa chấn thương, dập nát chân, tay, mất máu, lơ mơ...

Sau khi tiếp nhận, bộ phận cấp cứu ở phòng khám đã cho bệnh nhân thở ô xi, đặt đường truyền thuốc hồi sức, tim mạch, chống sốc và tìm nguồn máu. Ngay sau đó, cháu bé được chuyển lên phòng mổ.

Chị Thơm điều trị tại BV đa khoa tỉnh Sơn La

Tại phòng mổ, các bác sỹ tiếp tục thực hiện hồi sức tích cực và phẫu thuật, cắt lọc những phần dập nát, cắt phần chi (bên trái - PV) dưới đã bị dập nát, hoại tử, đứt toàn bộ mạch máu, không thể bảo tồn được của cháu bé. Chân bên phải của bé thì thụt hết phần cẳng chân, không thể ghép được.

Chị Thơm bị dập nát toàn bộ cẳng tay, bàn tay phải, vết thương phức tạp bàn tay bên trái, dập nát toàn bộ cơ cẳng chân, bàn chân trái... Các bác sỹ cũng đã tiến hành cắt lọc, cầm máu cho chị Thơm...

Mấy ngày qua, nhiều người đã đến tận phòng điều trị số 5, trung tâm Chấn thương chỉnh hình, BV đa khoa tỉnh Sơn La để thăm hỏi, động viên mẹ con chị Thơm.

Chị Trần Thị Thêm, em gái chị Thơm, rầu rĩ nói: Thật không may cho gia đình chị tôi. Nhà chị ấy vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi cả tay, chân đều bị dập nát như vậy. Không biết sau này, gia đình chị sinh sống ra sao nữa.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, tổ trưởng an ninh tổ 12, phường Quyết Thắng cho biết: Chỗ ở hiện nay của gia đình chị Thơm, trước kia là nơi khai thác đá của hợp tác xã khai thác vật liệu thủ công, đến năm 1993 thì ngừng khai thác.

Núi đá bị khét sâu phần chân núi, phần trên nhô ra như hàm ếch tiềm ẩn nguy cơ đá lăn. Thời gian gia đình chị Trần Thị Thơm vào ở khu vực này cũng đã có vài vụ đá lăn xảy ra.

Vào mùa mưa tháng 7 năm ngoái, 2 tảng đá to trên núi đã lăn xuống chỉ cách tường nhà chị Thơm 2-3m. Năm nay do trời mưa lớn kéo dài, nước ngấm sâu vào đất làm cho những tảng đá to trên đỉnh núi sụt lở, lăn xuống trúng ngay vào nhà chị Thơm.

Phần mái tôn bị đổ sập

Mẹ chồng của chị Thơm (80 tuổi) nghẹn ngào cho biết: Chị Thơm không có việc làm, hàng ngày chị đi lau nhà thuê, nhặt sắt vụn tích góp cũng chỉ đủ mua mắm muối cho gia đình.

Mẹ chồng chị Thơm lên nhìn lại chỗ đá lăn

Chồng chị, anh Nguyễn Tiến Hồng, lái xe cho trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, lương cũng ba cọc ba đồng, nuôi 2 con nhỏ ăn học. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Xuân Liên