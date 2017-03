Cô bé 15 tuổi bị xâm hại, điều bất hạnh khủng khiếp hơn là nhà nội tố cha dượng xâm hại bé, còn người mẹ tố thủ phạm xâm hại con mình là ông nội.

15 tuổi, cô bé này phải gánh chịu nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn

Ba mẹ C. (*) ly hôn sau hơn 10 năm chung sống. Người mẹ giành quyền nuôi hai con. Từ tháng 9.2015, C. về ở cùng mẹ và người “chồng hờ” của mẹ. Mẹ em bán rau ở chợ nên thường xuyên vắng nhà để một mình C. và người chồng hờ trong căn phòng với bốn bức tường chật hẹp.

Nhiều đêm nằm ngủ em thường hay mơ thấy ác mộng lắm. Khi giật mình tỉnh dậy em phải bật đèn khắp phòng mới có thể ngủ lại được”, C. kể trong nước mắt

Theo lời tố cáo của C., người đàn ông này đã xâm hại em vào ngay lúc mẹ đi chợ sáng. Vừa sợ hãi vừa xấu hổ em không dám nói với ai. “Em sợ bạn bè biết chuyện sẽ khinh thường em, em sợ nói ra không ai tin, rồi lại bảo con nít không hiểu chuyện và sợ bị ông T. (*) trả thù”, C. kể.

Sự việc được phát khi C. bị viêm vùng kín nặng và được bà nội đưa đi khám. Khi gặng hỏi và biết sự tình, bà H. (*) như chết lặng: “Tôi nghe như sét đánh bên tai những gì mà cháu gái kể, chợt nhớ lại những lần nó gọi điện thoại bảo: “Nội lên chở con về, chở con về nội đi!” mà tôi không để ý. Bây giờ nghĩ lại mà thấy thương cháu. Thì ra nó kêu cứu mà tôi không biết. Giờ cháu tôi thành ra thế này tôi biết làm gì cho cháu tôi đây?”.

Ngay khi biết sự việc, ngày 25.1.2017, bà H. cùng cháu nội lên công an tố cáo người đàn ông kia. Tại cơ quan công an, ông T. cũng được mời đến và đối chất nhưng người đàn ông này chối bỏ hết những gì cô bé 15 tuổi khai.

Mẹ của C., khi biết tin, đã gọi điện thoại yêu cầu bà H. rút đơn kiện. Trong đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa mẹ ruột bé C. và bà nội, người mẹ này đã cho rằng bé C. bị chính ông nội hãm hiếp chứ không phải người chồng hờ.

Từ ngày vụ việc xảy ra, C. cứ lầm lì, ngại giao tiếp với tất cả mọi người. Sau giờ học, cô bé cứ nhốt mình trong căn phòng nhỏ. “Em sợ những người đàn ông lớn tuổi mà đứng sát em, em sợ họ có ý đồ xấu. Bạn khác giới em cũng không tiếp xúc và cũng không thân ai trong lớp. Nhiều đêm nằm ngủ em thường hay mơ thấy ác mộng lắm. Khi giật mình tỉnh dậy em phải bật đèn khắp phòng mới có thể ngủ lại được”, C. kể trong nước mắt.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

P.Giang