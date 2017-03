Cổ phiếu tăng giá chóng mặt giúp nhiều đại gia, trong đó có ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) và ông Nguyễn Quốc Cường ( Cường đô-la ), đang tìm lại niềm tự hào đánh mất trong nhiều năm qua.

Thời thế xoay vần

Trong tháng 3/2017, cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã bất ngờ có một chuỗi ngày tăng giá dữ dội, lên gần gấp đôi. Sau hơn một năm trời ròng rã dưới mệnh giá, HAG đã có thời điểm vượt lên trên ngưỡng 10.000 đồng/cp.

Một cổ phiếu khác cũng của bầu Đức - HNG - của công ty nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, cũng tăng trần liên tục và lên mức giá cao nhất trong gần một năm qua.

Cú tăng giá dữ dội của cặp đôi HAG và HNG đã giúp bầu Đức trở lại top 10 người giàu sàn chứng khoán sau một năm 2016 chìm nghỉm, mất bóng, thậm chí còn rơi vào tình cảnh bi đát chưa từng có.

Bầu Đức trở lại top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán khi giá cao su tăng mạnh.

Bầu Đức giờ lại trở thành tâm điểm trên thị trường chứng khoán (TTCK) nhưng theo hướng tích cực. Cho dù chưa bằng so với thời kỳ ông đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất, ông Đoàn Nguyên Đức cùng với bộ đôi HAG và HNG đang tỏa sáng.

Khối tài sản của bầu Đức tăng vọt gấp đôi, có lúc lên hơn 3,5 ngàn tỷ đồng, xếp thứ 8-10 trong bảng xếp hạng. Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức từng là người giàu nhất trên TTCK Việt Nam năm 2008 và sau đó được đánh giá là một trong số các doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

Trong 7 phiên liên tiếp vừa qua, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai - QCGL (do ông Nguyễn Quốc Cường làm thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc) cũng bất ngờ tăng trần liên tiếp, mỗi phiên tăng gần 7%, từ mức hơn 4.000 đồng lên gần 7.000 đồng/cp.

Chuỗi ngày tăng dữ dội của QCG khiến nhiều người nhớ lại thời hoàng kim của DN này. QCGL từng được biết đến là doanh nghiệp top 3 trụ cột về bất động sản phố núi Gia Lai.

Từ khai thác chế biến gỗ xuất khẩu, QCG đã phát triển nhanh chóng sau khi tham gia lĩnh vực bất động sản. Nhận thấy tiềm năng của QCG, công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) của ông Nguyễn Duy Hưng đã giúp DN này huy động vốn, niêm yết cổ phiếu và trở thành một cổ phiếu nổi bật trên TTCK thời điểm thị trường lên đỉnh cao năm 2007.

Cổ phiếu QCG tăng giảm không ảnh hưởng tới độ mua sắm siêu xe hay hẹn hò với hotgirl của Cường đôla.

Cũng vào thời điểm 2007-2010 khi mà QCG có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực bất động sản, Cường đô-la tiếp tục nổi bật với những chiếc siêu xe và sánh vai cùng các hotgirl hàng đầu showbiz Việt như Hồ Ngọc Hà hay Hạ Vi.

Sóng gió chưa qua

Sự hồi phục ngoạn mục của bộ đôi cổ phiếu HAG và HNG không chỉ giúp bầu Đức trở lại top 10 danh sách người giàu trên sàn chứng khoán mà còn là tin vui đối với các chủ nợ của Hoàng Anh Gia Lai.

Sự hồi phục đến vào một thời điểm khá bất ngờ. Giá nguyên liệu cao su, giá đường và dầu cọ - 3 loại cây bầu Đức trồng cả trăm ngàn hecta ở Lào, Việt Nam và Campuchia gần đây tăng giá rất nhanh, có loại tăng gấp đôi trong vài tháng, trong bối cảnh lượng cung thế giới sụt giảm vì biến đổi khí hậu.

Trước đó, trong tâm thư gửi cổ đông năm 2016, ông Đoàn Nguyên Đức cũng đã bày tỏ niềm tin rất lớn vào sự phục hồi của giá cao su và dự báo giá sẽ còn tiếp tục hồi phục trong năm 2017.

HAGL của bầu Đức hồi phục còn do áp lực về dòng tiền giảm sau khi các trái chủ năm giữ nửa tỷ USD trái phiếu gần đây đồng ý gia nạn trả nợ từ 3-6 năm. Bên cạnh đó, HAGL đã đàm phàn thành công với nhiều ngân hàng trong quá trình tái cấu trúc nợ.

Hai đại gia phố núi bầu Đức và Cường đô la đang chứng kiến cổ phiếu tăng mạnh trở lại.

Trong năm 2015 và sau đó là 2016, cổ phiếu HAG và HNG giảm sâu khiến bầu Đức liên tục rớt khỏi top 3, top 5 rồi ra khỏi top 10 người giàu nhất trên TTCK - một điều mà ít người nghĩ tới trong vài năm trước đó khi nhìn vào khối tài sản khổng lồ, từ BĐS ở Myanmar tới hàng trăm ngàn hectar đất ở Đông Dương của bầu Đức.

Giờ đây, một số tín hiệu tốt đã đến với doanh nhân này. Tuy nhiên, khối nợ vài chục ngàn tỷ đồng do đầu tư nhiều dự án lớn và doanh thu không kịp bù đắp có lẽ còn là gánh nặng mà bầu Đức phải đối mặt trong nhiều năm sắp tới.

Cũng giống như HAGL, Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - và con trai Nguyễn Quốc Cường vẫn đang đối mặt với khối nợ rất lớn, cả ngắn hạn và dài hạn.

Trên thực tế, trong năm 2016 vừa qua, QCGL đã có lợi nhuận tăng vọt, gấp vài lần so với năm trước, một phần do thắng đậm trong thương vụ chuyển nhượng đất nền dự án ở Đà Nẵng mua từ từ 2 đối tác công ty con của HAGL. Tuy nhiên, mức lợi nhuận vài chục tỷ vẫn quá nhỏ bé so với quy mô vốn vài ngàn tỷ đồng và nợ ngắn hạn hơn 3,6 ngàn tỷ đồng của doanh nghiệp này.

Áp lực nợ ngắn hạn vẫn là yếu tố đe dọa sự bền vững về mặt tài chính của QCGL, cho dù các khoản đáo hạn trong quý I/2017 đã được giải tỏa. Chưa kể, QCGL vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng điều tiếng trong việc công bố thông tin. Gần đây, QCG xin gia hạn công bố BCTC riêng và hợp nhất niên độ 2017. Trước đó, QCG đã từng nhiều lần phải điều chỉnh những sai lầm trong các báo cáo tài chính của mình.

