Vị chủ tịch CLB HAGL mới đây đã tái khẳng định việc VFF cần tìm một vị trưởng ban trọng tài mới làm việc công tâm và uy tín hơn. Ông nhấn mạnh, mình dám nói thẳng và nói thật, không sợ bị trù dập, thậm chí HAGL xuống hạng cũng chẳng ngán.

Mặc dù V.League mới chỉ đi qua được vài vòng đấu, tuy nhiên nó đã được dư luận trong nước và quốc tế liên tục đề cập tới, nhất là sau vụ lùm xùm phản đối trọng tài trên sân Thống Nhất chiều 19.2. Điều này cho thấy công tác trọng tài tại Việt Nam đang có những vấn đề và các vị lãnh đạo ban trọng tài quốc gia dĩ nhiên phải có những trách nhiệm về chuyện này.

Nói về vấn đề này, bầu Đức cho rằng vai trò của ban trọng tài rất quan trọng, tuy nhiên người đứng đầu là trưởng ban Nguyễn Văn Mùi dường như lại không thể khắc phục được những vấn đề nổi cộm của bóng đá nước nhà.

Bầu Đức muốn VFF loại Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi.

Chia sẻ với báo chí, vị chủ tịch HAGL tỏ ra thất vọng với cách làm việc của Ban trọng tài. Bầu Đức tâm sự: "Không ai yếu cả, kể cả trọng tài Việt Nam cũng không dở, giỏi là khác. Tôi khẳng định đấy. Nhưng Ban trọng tài quá kém, kém từ xưa ồi. Họ không cầm trịch được nhưng thao túng hết.

Cốt lõi bóng đá Việt Nam dẹp trọng tài là xong, là mọi việc phát triển. Bóng đá Việt Nam bây giờ phải cho ông Mùi nghỉ và thay người khác vào làm để phát triển. Tôi cũng quyết tâm nhưng không làm được vì Ban chấp hành VFF bảo vệ ông Mùi”.

Nói về việc ông Mùi được bảo vệ, bầu Đức đánh giá ngoài HAGL, rất ít đội bóng dám lên tiếng về chuyện ‘thay tướng’ khi các trọng tài là người nắm quyền ‘sinh sát’ trong tay.

Bầu Đức tiếp tục: “Việt Nam có 14 đội V.League, mười mấy đội hạng Nhất (7 đội - PV). Tất cả các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá đều nằm ở đó hết. Họ đều sợ ông Mùi nên ai dám bỏ phiếu cho ông Mùi nghỉ?

Chỉ có mình tôi dám làm điều đó thôi, không sợ trù dập, không sợ ép, tôi chấp nhận hết. Tôi nói bất chấp kể cả ngày mai HAGL xuống hạng. HAGL rớt hạng thì tôi cũng chơi, tôi không quan tâm V.League, tôi chỉ quan tâm ĐTQG. Thế nên, thay một lãnh đạo trong sáng để làm, thay ông Mùi là bóng đá Việt Nam phát triển”.

Bầu Đức cũng nhắc lại sự việc trên sân Long An khi đội bóng của ông bị trọng tài bỏ qua 2 quả penalty do bóng chạm tay cầu thủ chủ nhà Long An. Đây là những tình huống ‘mười mươi’ mà đáng lẽ ra trọng tài chính hoàn toàn có quyền cắt còi. Tuy nhiên mọi thứ không diễn ra như vậy và các trọng tài cũng bình an vô sự với những quyết định của mình.

Vấn đề trọng tài chắc chắn vẫn là câu chuyện nổi cộm trong thời gian tới. Và khi mà mọi thứ vẫn chưa được giải quyết triệt để thì chắc chắn V.League rất khó có thể lấy lại những gì hấp dẫn, vốn có của nó.

