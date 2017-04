Nhóm nghiên cứu an ninh mạng Trend Micro, cho rằng chiến dịch chính trị của ứng cử viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bị nhóm tin tặc Pawn Storm của Nga tấn công hồi tháng trước.

Ứng cử viên Emmanuel Macron. AFP/TTXVN

Theo Trend Micro, Pawn Storm đã sử dụng thủ đoạn gửi thư điện tử có vẻ như của một công ty hợp pháp nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân của ứng cử viên Macron và các thành viên trong chiến dịch "En Marche!" (Tiến lên!) của ông.

Pawn Storm còn được biết đến là APT28, nhóm dính líu tới một số vụ tấn công mạng ở phương Tây, bị cho là đứng sau các vụ tấn công mạng vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) ở Mỹ mùa Hè năm 2016 nhằm làm suy yếu nỗ lực tranh cử của ứng cử viên Cộng hòa Hillary Clinton.

Nhóm Pawn Storm bị nghi có quan hệ với các cơ quan an ninh Nga. Tuy nhiên, trong phản ứng của mình, Moksva đã bác bỏ mọi cáo buộc dính líu đến cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp.

Theo Trend Micro, vụ tấn công chiến dịch tranh cử của ông Macron là vụ mới nhất do nhóm Pawn Storm thực hiện. Một số mục tiêu khác mà Paw Storm đã nhắm tới trong những tháng gần đây có cả các tập đoàn truyền thông như The New York Times và Al-Jazeera./.

