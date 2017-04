Theo các kết quả khảo sát vừa công bố, 2 ứng viên Marine Le Pen và Emmanuel Macron sẽ cùng vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Theo các số liệu vừa được công bố về vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, dựa trên khảo sát các cử tri rời phòng bỏ phiếu, ứng viên trung dung Emmanuel Macron hiện đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 23,7%, theo sau là ứng viên cực hữu Marine Le Pen với 21,7%.

Ứng viên trung hữu Francois Fillon đã tuyên bố nhận thua cuộc sau khi có tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 19,5%, và kêu gọi những người ủng hộ ông chuyển sang ủng hộ Macron. Lãnh đạo Pierre Laurent của Đảng Cộng sản Pháp, vốn cùng liên minh với ứng viên cực tả Jean-Luc Melenchon, cũng đã chuyển sang ủng hộ Macron.

Tổng thống Pháp đương nhiệm Francois Hollande đã gọi điện chúc mừng Macron về đầu trong vòng 1 cuộc bầu cử.

Trong khi đó, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ (đếm được 20 triệu phiếu) từ Bộ Nội vụ Pháp, bà Le Pen được 24,4% phiếu bầu, Macron được 22,2%, Fillon được 19,6% và Melenchon được 18,1%. Được biết, kết quả này chưa bao gồm phiếu ở các thành phố lớn, nơi có nhiều người ủng hộ Macron hơn và ít người ủng hộ Le Pen hơn.

Tỷ lệ ủng hộ các ứng viên dựa trên khảo sát sơ bộ tại các điểm bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Christopher Dembik, trưởng bộ phận nghiên cứu của ngân hàng Saxo, trả lời Reuters: "Kịch bản sát thực tế nhất đã được chứng minh. Phản ứng của thị trường sẽ khá giới hạn, do không có bất ngờ lớn". Cũng theo Dembik, chênh lệch lợi suất trái phiếu Pháp-Đức sẽ giảm đi đôi chút, và ngành ngân hàng Pháp sẽ có một ít cải thiện.

Hiện tại, đồng euro đã tăng giá 2% so với đồng USD, do các nhà đầu tư an tâm với kết quả như đã dự báo trước.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, năm nay tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 69,42%, thấp hơn 1% so với kỳ bầu cử năm 2012.

Theo khảo sát từ Harris Interactive, các vấn đề quan trọng nhất của cuộc bầu cử năm nay là tình hình việc làm (44%), chống khủng bố (34%) và nhập cư (32%). Những người ủng hộ Macron quan tâm nhất đến việc làm (51%) và tình hình châu Âu (41%), trong khi những người ủng hộ Le Pen quan tâm nhất đến nhập cư (80%) và chống khủng bố (64%).

Tuấn Minh

Nguồn France24/Reuters