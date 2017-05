Nữ sinh lớp 6 tố người đàn ông cùng phường ép buộc giao cấu trái ý muốn 4 lần, trong đó có 1 lần ở khu đồi gần nhà.

Liên quan đến vụ án “Hiếp dâm trẻ em” xảy ra tại phường Cao Xanh (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ngày 19.5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Xuân Viễn (SN 1955, ở phường Cao Xanh, TP.Hạ Long).

Các quyết định trên của cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn ngày 16.5.

Cùng ngày, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thi hành Lệnh bắt tạm giam Vũ Xuân Viễn.

Trước đó, ngày 19.3.2016, Công an phường Cao Xanh tiếp nhận đơn trình báo của chị T.C (ở phường Cao Xanh, TP.Hạ Long) về việc con gái chị là cháu D.T.H (SN 2003, học sinh lớp 6) bị ông Vũ Xuân Viễn hiếp dâm nhiều lần.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hạ Long vào cuộc điều tra.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại cơ quan điều tra, cháu D.T.H tường trình: Trong khoảng thời gian từ tháng 11.2015 đến tháng 2.2016, cháu bị ông Viễn ép buộc giao cấu trái ý muốn 4 lần (1 lần tại nhà ông Viễn, 2 lần tại nhà cháu H và 1 lần ở khu vực đồi gần nhà). Mỗi lần giao cấu với cháu H xong, ông Viễn đều cho cháu H từ 20.000 – 100.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Khoảng tháng 12.2015, cháu H có kể cho bạn học cùng lớp về việc cháu bị ông Viễn hiếp dâm.

Đến ngày 19.3.2016, cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng Trường THCS Cao Xanh biết được thông tin trên đã báo cho mẹ cháu H biết để trình báo cơ quan công an.

Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về tình dục và tài liệu điều tra thu thập được, ngày 23.5.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm trẻ em” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung điều tra làm rõ vụ án để đề nghị truy tố bị can ra trước pháp luật.