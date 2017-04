Theo nguồn tin riêng của báo Lao Động, cơ quan điều tra, Bộ Công an đã chính thức bắt ông Nguyễn Đăng Thảo - Tổng Giám đốc Công ty CP ôtô Âu Châu - đơn vị phân phối chính hãng xe BMW cùng 2 người khác để điều tra vụ án nhập xe bằng giấy tờ giả.

Ảnh: N.V.

Trao đổi với báo Lao Động ngày 27.4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an - đã xác nhận thông tin về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Thảo - Tổng Giám đốc Công ty CP ôtô Âu Châu (Euro Auto) cùng 2 người khác trong công ty để điều tra vụ án từ ngày 26.4.

Ông Nguyễn Đăng Thảo trở thành Tổng Giám đốc Euro Auto từ ngày 1.11.2015 và là Tổng Giám đốc người Việt đầu tiên ở liên doanh xe nước ngoài. Trước khi trở thành Tổng Giám đốc, ông Thảo đã có gần 7 năm giữ vị trí Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị của Công ty này. Một trong hai người còn lại bị bắt cùng ông Thảo có tên là Yến. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa cung cấp thêm thông tin về hai người này.

Ông Nguyễn Đăng Thảo - Tổng Giám đốc Công ty Euro Auto.

Quyết định bắt tạm giam được đưa ra hơn 4 tháng sau khi Công ty này bị khởi tố do những sai phạm trong việc nhập khẩu xe. Cục Cảnh sát Kinh tế (C46) – Bộ Công an hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền sau khi đã nhận hồ sơ vụ án từ Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính). Trước đó, ngày 21.2.2017, Tập đoàn BMW (Đức) đã có công văn khẳng định, một số chứng cứ của Công ty CP ôtô Âu Châu làm thủ tục Hải quan không phải do Tập đoàn BMW AG phát hành.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Euro Auto làm giả và sử dụng các giấy tờ pháp nhân giả như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại… để nhập khẩu ôtô BMW.

Công ty này đã tự ý tiêu thụ hàng hóa (là lô hàng ôtô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan hải quan địa phương cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định; không cung cấp được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ôtô BMW từ Công ty nhập khẩu; có dấu hiệu gian lận, lừa dối khách hàng.

Khánh Hòa