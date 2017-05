Từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016, nạn nhân bị Viễn ép buộc giao cấu trái ý muốn 4 lần, sau đó cho tiền và dặn không được nói cho ai biết.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt tạm giam đối tượng Vũ Xuân Viễn (SN 1955, tổ trưởng tổ dân phố, trú tại tổ 57, khu 4B, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em

Theo hồ sơ sự việc, ngày 19/3/2016, Công an phường Cao Xanh tiếp nhận đơn trình báo của chị D.T.C, trú tại phường Cao Xanh (TP. Hạ Long) về việc con gái D.T.H (SN 2003), đang là học sinh lớp 6 bị ông Viễn hiếp dâm nhiều lần.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, cháu H kể, từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016, nạn nhân bị Viễn ép buộc giao cấu trái ý muốn 4 lần (1 lần tại nhà riêng đối tượng, 2 lần tại nhà cháu H và 1 lần ở khu vực đồi gần nhà), mỗi lần giao cấu xong, đối tượng cho cháu H cho từ 20.000 – 100.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Đến khoảng tháng 12/2015, cháu H có kể cho bạn học cùng lớp về việc mình bị ông Viễn hiếp dâm. Đến ngày 19/3/2016, cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường biết chuyện đã thông cho mẹ cháu H để đến cơ quan công an trình báo.

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y và tài liệu điều tra thu thập, ngày 23/5/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm trẻ em” và chuyển hồ sơ vụ án đến công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm trẻ em” và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Viễn.

