Một kg sâm Ngọc Linh có giá rẻ nhất 30 triệu đồng.

Sáng 7/3, Trung tá Đinh Việt Trung, Trưởng Công an huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho biết, đã bắt khẩn cấp nghi can Phan Quốc Duân (28 tuổi, trú thôn Dương Bình, Trà Dương, Bắc Trà My) để điều tra hành vi trộm cắp hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh.

Theo điều tra ban đầu, Duân là nhân viên hợp đồng của Trạm bảo vệ rừng Sông Tranh, có nhiệm vụ bấm tọa độ, vẽ sơ đồ, cắm mốc khu vực rừng phòng hộ xã Trà Linh và Trà Nam, nơi người dân trồng sâm Ngọc Linh.

Đi lại khu vực này nhiều lần, Duân biết được đường đi đến các vườn trồng sâm của người dân. Sau đó rủ thêm anh Nguyễn Bá Nguyệt (29 tuổi, thôn Dương Bình, Trà Dương) lên kế hoạch nhổ trộm sâm.

Hai người đã đột nhập vào vườn sâm của ông Hồ Văn Dương (thôn 2, xã Trà Linh) nhổ hơn 500 gốc sâm, với khối lượng 9kg.

Sau đó, Nguyệt đón xe khách vào tỉnh Bình Phước để tìm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, do không bán được số sâm này nên Nguyệt quay về lại Tam Kỳ bán gần 4 kg sâm trên đường Trần Cao Vân thì bị công an phát hiện.

Hiện 4 kg sâm công an đã trao cho ông Dương, số sâm còn lại Duân đem đi cất giấu tại nhà người quen ở huyện Tiên Phước. Công an huyện Nam Trà My đang tiến hành khám xét và tịch thu.