Đến thời điểm này, cơ quan Công an xác định có 4 đối tượng đã tham gia vào vụ trộm hàng trăm gốc sâm Ngọc Linh và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Chiều 7-3, Trung tá Nguyễn Xuân Thìn, Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, xác nhận với phóng viên CAND, liên quan đến vụ trộm sâm Ngọc Linh xảy ra tại xã Ngọc Linh, cơ quan Công an vừa thực hiện bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng gồm Lê Đỉnh Ý Đạt (25 tuổi), Phan Quốc Duyên (20 tuổi, cùng trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).

4 đối tượng trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh đã bị bắt giữ.

Trong sáng cùng ngày, cơ quan Công an cũng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Quốc Duân (28 tuổi, trú xã Trà Dương), nhân viên Trạm bảo vệ rừng Sông Tranh.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã cùng Nguyễn Bá Nguyệt (32 tuổi, trú xã Trà Dương, bị bắt ngày 5-3) thực hiện hành vi trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh (khoảng 10kg sâm đủ các loại tuổi) tại thôn 2, xã Ngọc Linh.

Ngọc Thi