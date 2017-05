Ngô Thị Bích Vân - một giám đốc doanh nghiệp ở Cần Thơ bị cáo buộc sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 doanh nghiệp có đăng ký giấy phép nhưng không hoạt động với doanh số gần 120 tỉ đồng và bán hơn 500 hóa đơn khống không hàng hóa với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng.

Báo An ninh thủ đô đưa tin, ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Bích Vân (45 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Theo kết quả điều tra, Vân là Giám đốc công ty TNHH TMDV Tâm Vân Petro (trụ sở tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) chuyên kinh doanh xăng dầu, khai thác cát, vận tải đường bộ - thủy; buôn bán máy móc, thiết bị, xây dựng.

Trong thời gian kinh doanh, công ty này đã sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 doanh nghiệp có đăng ký giấy phép nhưng không hoạt động (doanh nghiệp ma) với doanh số gần 120 tỉ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng gần 12 tỉ đồng.

Ngô Thị Bích Vân vừa bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng - Ảnh: Dân Trí

Ngoài ra, công ty do Vân làm Giám đốc đã bán hơn 500 hóa đơn khống không hàng hóa cho 12 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng.

Theo báo Lao Động, liên quan đến vụ việc này, còn có Đặng Thị Ngọc Bích (46 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) được xác định có vai trò môi giới, đã giới thiệu nhiều doanh nghiệp đến mua hóa đơn của Cty do Vân làm giám đốc.

Công an quận Ninh Kiều cũng đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, cấm khỏi nơi cư trú đối với Bích để điều tra.

Được biết, Vân từng có một tiền án về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cũng liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, trước đó, ngày 9/12/2016, báo Vietnamnet đưa tin, phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư, Công an Hà Nội (PA84) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can đối với Trần Hồng Yến (SN 1972), Đại Ngọc Hải (SN 1972) và Đại Khánh Hà (SN 1993, cùng ở Hoàng Mai, Hà Nội) để làm rõ hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật cùng 1,5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, Yến trực tiếp mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi tên người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Các công ty được Yến mua với giá 30- 40 triệu đồng, từ các đối tượng cò môi giới.

Quá trình hoạt động bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung, sau đó các đối tượng khác viết, xuất cho khách.

Về giá bán, từ 200 - 300 nghìn đồng đối với hóa đơn nhỏ hơn 20 triệu; khoảng 2 - 3% đối với hóa đơn từ 20 triệu trở lên.

Riêng đối với hóa đơn từ 20 triệu trở lên, phải thực hiện chuyển khoản, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Theo cơ quan điều tra, đường dây do Yến điều hành hoạt động từ năm 2012, giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Tổng hợp

Cự Giải