Dương Minh Q. bị tố đã có hành vi xâm hại tình dục với 1 bé gái bị thiểu năng trí tuệ.

Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Minh Q. (SN 1986, trú tại Bắc Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ tố cáo xâm hại tình dục với trẻ em.

Trước đó, chị Phạm Thị H. (SN 1970, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) đã tố cáo Q. có hành vi xâm hại tình dục con gái mình là cháu C. (SN 2005).

Theo tố cáo của chị H. vào chiều 12/3 khi đang nấu cơm thì cháu C chạy về khóc. Khi gặng hỏi thì cháu C bảo bị chú Q. gần nhà đánh và bị đau ở vùng sinh dục. Chị C. cởi quần con ra để kiểm tra thì phát hiện có rất nhiều máu.

Khi hỏi thêm, chị C. được con gái cho biết chú Q cho mượn điện thoại để chơi và bế lên rồi có hành vi xâm hại.

Gia đình sau đó đã báo chính quyền địa phương và làm đơn gửi Công an huyện Tân Yên để điều tra làm rõ.

