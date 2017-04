Vào khoảng 19 giờ ngày 3/4, tại thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang, đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Phúc, sinh năm 1984, ở khu 3, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, giả danh công an đang nhận số tiền 24 triệu đồng để chiếm đoạt.

Với một tên gọi khác là “Giang,” giả danh là cán bộ Công an đang công tác tại Bộ Công an, đối tượng Nguyễn Thanh Phúc đã nhận chạy cho con trai anh Lê Văn Chi (sinh năm 1964) ở thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn là Lê Anh Tuấn đang chấp hành án tại Trại giam Ngọc Lý thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an được chuyển đội lao động và được ra tù trước thời hạn.

Phúc đã nói với anh Chi là để Lê Anh Tuấn được ra tù trước thời hạn phải mất khoảng 70-80 triệu đồng. Do cả tin, gia đình anh Chi đã đưa cho đối tượng Nguyễn Thanh Phúc 26 triệu 500.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên, Phúc đã sử dụng chi tiêu cá nhân.

Khám xét nơi tạm trú của đối tượng Phúc tại thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, lực lượng công an đã thu giữ 1 túi xách màu đen có chữ “Police,” 1 mũ bảo hiểm công an, 10 chứng minh nhân dân các loại, 11 đồng hồ, 10 thẻ nhớ, 6 sim điện thoại…

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Phúc để điều tra làm rõ vụ án./.