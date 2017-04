Thanh tra Bộ NN&PTNT vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 1 vụ bơm tạp chất vào tôm sú để chờ xuất khẩu đi Trung Quốc.

1 doanh nghiệp bị phát hiện bơm tạp chất vào tôm chuẩn bị xuất khẩu đi Trung Quốc

Theo đó, thông tin từ Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết, chiều 24/4, Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục An ninh nông nghiệp nông thôn (Bộ Công an), Công an tỉnh Kiên Giang, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang đã phát hiện tại Công ty CP Thủy sản Vinh Cường bơm tạp chất vào tôm sú với số lượng 17kg.

Đoàn thanh tra, đã niêm phong toàn bộ lô hàng trên để xử lý. Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra Chuyên ngành (Thanh tra Bộ NN&PTNT) cho biết, đây là lô hàng gia công của doanh nghiệp trên cho một công ty của Trung Quốc, đang chờ xuất khẩu đi Trung Quốc,