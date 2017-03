Một nữ quái ở miền Tây đã lừa đảo hàng chục xe mô tô của các doanh nghiệp rồi đem đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã phối hợp cùng Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Huệ (47 tuổi, ngụ ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nữ quái Huệ tại cơ quan công an

Nữ quái Huệ được xác định đã lừa đảo hàng chục xe mô tô của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Theo cơ quan công an, từ tháng 10/2016, Huệ đã thuê 22 xe mô tô của hai doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc rồi đem đi cầm để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cụ thể, mỗi chiếc xe Huệ đem cầm với giá từ 3- 5 triệu đồng. Sau khi gây án, Huệ bỏ trốn về An Giang rồi đến Đồng Tháp cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện nữ quái Huệ đã được công an di lý về Phú Quốc để tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.Thanh