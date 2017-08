Đế giấu một số lượng lớn thuốc nổ trái phép, Nguyễn Nhân Trường (SN 1989, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã xây dựng hẳn một căn hầm bí mật hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Số thuốc nổ được Trường lấy ra từ căn hầm bí mật.

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt quả tang một đối tượng đang tàng trữ một số lượng lớn thuốc nổ, dây cháy chậm và kíp kích nổ trên địa bàn xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp.

Trước đó, qua quá trình trinh sát nắm tình hình, lực lượng cảnh sát môi trường Nghệ An đã phát hiện một số đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ vật liệu nổ trái phép trên địa bàn huyện Qùy Hợp.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã xác lập chuyên án mang bí số VA 617N để đấu tranh, triệt phá.

Thu thập các bằng chứng liên quan, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Nhân Trường (SN 1989, trú ở xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, Nghệ An) là đối tượng nghi vấn số một.

Đặc biệt, để tránh sự chú ý và qua mắt lực lượng chức năng, Trường đã dày công xây dựng hẳn một căn hầm bí mật để chứa vật liệu nổ trái phép.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan, trưa ngày 3/8 Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Nhân Trường đang tàng trữ một số lượng lớn thuốc nổ, dây cháy chậm và kíp kích nổ, cất giấu tinh vi dưới hầm tại địa bàn xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp.

Khám căn hầm bí mật của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tạ thuốc nổ, 27 kíp nổ điện và 40m dây cháy chậm.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việt Hòa