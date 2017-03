Khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra, nam thanh niên lái xe nhanh chóng bỏ chạy nhưng không thể lọt khỏi vòng vây của các chiến sĩ tổ công tác.

Mang 15 bánh heroin cùng khẩu súng K59 đạn đã lên nòng

Cơ quan Công an Đống Đa, Hà Nội vừa cho biết đang tạm giữ hình sự Lưu Thái Anh (33 tuổi) và Nguyễn Bá Tùng Anh (29 tuổi), cả 2 ở thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La cùng Đặng Văn Bảy (28 tuổi, ở xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Lưu Thái Anh

Theo hồ sơ vụ án, Lưu Thái Anh là đối tượng đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt, vì tham gia vào đường dây vận chuyển hơn 1.000 bánh ma túy và bị triệt phá vào năm 2012.

Trước đó, vào trung tuần tháng 2/2017, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế (KSKT) – Công an Đống Đa phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Nhóm đối tượng này chọn địa bàn Đống Đa, Hà Nội làm nơi trung chuyển “hàng”.

Sau khi nắm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, Đội CSKT đã báo cáo chỉ huy Công an quận Đống Đa, lập chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm này. Đến ngày 27/2, các đối tượng chuẩn bị đưa “hàng” từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội.

Đội CSKT nhanh chóng chia thành 3 mũi, tổ chức bám theo các đối tượng khả nghi khi từ Hà Nội lên Mộc Châu lấy “hàng”, sau đó từ Mộc Châu quay trở lại Hà Nội. Đến khoảng 22h ngày 27/2, khi chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia K3, mang BKS: 30A 89130 nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát, đi từ địa bàn Mộc Châu về đến hầm chui Mễ Trì – Đại lộ Thăng Long thì bị mũi trinh sát thuộc Đội CSKT phối hợp cùng Đội Cảnh sát ma túy bất ngờ yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nam thanh niên lái xe, mặc áo khoác đen, quần bò xanh xuống xe bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng biện phạm nghiệp vụ của mình các chiến sĩ tổ công tác đã chạy bộ hơn 1 cây số truy đuổi khống chế đối tượng, áp giải quay trở lại.

Ngay sau đó, danh tính đối tượng được làm rõ là Lưu Thái Anh (33 tuổi, ở Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Tiến hành kiểm tra xe ô tô của nam thanh niên 33 tuổi này, tổ công tác thu giữ 1 chiếc cặp đựng 15 bánh heroin. Trên ghế xe cạnh tay lái có một khẩu súng K59, trong băng có 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng, một quả lựu đạn.

Trong cùng thời điểm trên, tổ công tác còn phát hiện và khống chế chiếc xe taxi nhãn hiệu Kia Morning mang BKS: 30E 18437, do Đặng Văn Bảy (28 tuổi, ở Khu 3, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, chở Nguyễn Bá Tùng Anh (29, ở Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đi trước làm “hoa tiêu” dẫn đường cho xe của Lưu Thái Anh.

Số tang vật cảnh sát thu giữ từ xe của Lưu Thái Anh

Kẻ buôn ma túy là đối tượng truy nã đặc biệt

Ngay sau đó, 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật bị đưa về trụ sở cơ quan Công an Đống Đa để điều tra làm rõ. Tiến hành xác minh, Đội CSKT phát hiện Lưu Thái Anh là đối tượng truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2012, Lưu Thái Anh tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy "khủng" hơn 1.000 bánh heroin, 200.000 viên ma túy tổng hợp và 25kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Vụ án án gây chấn động tại tỉnh Quảng Ninh năm đó. Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố 25 đối tượng, bắt giữ 19 đối tượng.

Trung tá Hoàng Văn Anh, Đội trưởng Đội CSKT, Công an quận Đống Đa cho biết: “Trong vụ án vận chuyển 1.000 bánh heroin do Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá, Thái Anh có 70 bánh trong đó. Sau khi trốn thoát, Thái Anh sống phiêu bạt, không về nhà.

Nam thanh niên 33 tuổi này xác định, nếu bị bắt là “chết” nên từng hành động của đối tượng đều thể hiện sự “xảo quyệt”. Không chỉ có vậy, Thái Anh luôn đem theo vũ khí nóng bên người, súng lên đạn sẵn.

Quá trình lẩn trốn, vẫn “ngựa theo đường cũ” Thái Anh tiếp tục lập ra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội sau đó đưa lên Cao Bằng. Trước khi thực hiện vụ này, nhóm đối tượng do Thái Anh cầm đầu đã thực hiện chót lọt 2 vụ trước Tết nguyên đán.

Ngoài ra, trung tá Hoàng Văn Anh cũng thông tin: “Mỗi một phi vụ thực hiện, các đối tượng phân chia nhiệm vụ rõ ràng, ai biết nhiệm vụ người đó. Có người chỉ đạo, người vận chuyển ma túy, người làm hoa tiêu. Khi nhận “hàng” luôn phải có súng”.

Nói về quá trình vận chuyển ma túy của nhóm đối tượng này, trung tá Hoàng Văn Anh cũng chia sẻ: “Quá trình di chuyển các đối tượng thường đi vào các tuyến đường làng, xã để tránh sự nghi ngờ của công an, khiến cho các mũi trinh sát cực kì vất vả trong quá trình đeo bám”.

Vụ án đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục mở rộng điều tra./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN