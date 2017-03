Công an TP Hải phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Thương, trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 25-3, Công an TP Hải phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Thương, 43 tuổi, trú tổ 31, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng); Phạm Văn Tân, 27 tuổi, trú xã Trường Thọ huyện An Lão (phóng viên); Phan Thành Long, 26 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão (nhân viên) cùng làm việc tại văn phòng Báo Kinh doanh và Pháp luật để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng đã bị niêm phong sau cuộc khám xét khẩn cấp. Ảnh Internet.

17h10’ ngày 24-3, Công an quận Hồng Bàng TP Hải Phòng bắt quả tang Phan Thành Long có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà Đào Thị Đài, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền với thủ đoạn đe dọa sẽ đăng lên báo về việc gia đình bà vi phạm nguyên tắc xây dựng. Khi Long vừa nhận tiền thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua đấu tranh cơ quan điều tra bắt khẩn cấp hai đối tượng có liên quan là Phan Văn Thương và Phạm Văn Tân. Khám xét nơi ở và làm việc của Thương cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi trên của các đối tượng này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Phan Văn Thương tổ chức cho các phóng viên và cộng tác viên đi thu thập tài liệu các tổ chức và cá nhân có dấu hiệu vi phạm về quản lý xã hội (nhất là trong lĩnh vực xây dựng) rồi đến dọa đăng báo nếu không chịu nộp tiền. Nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ, thu tiền của nhiều người.

Công an quận Hồng Bàng tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ việc.

Những cá nhân, tổ chức nào bị cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn trên của nhóm đối tượng này đề nghị liên hệ với Công an quận Hồng Bàng để phối hợp điều tra. Số ĐT :0912.23.22.65 (Đồng chí Tú).

Văn Thịnh