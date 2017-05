Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng người Trung Quốc để làm rõ hành vi trộm cắp, bằng cách sử dụng thẻ ATM giả rút tiền.

Theo đó, hai đối tượng là Zhu Hai Rong, sinh năm 1977, Qiu Shui Bing, sinh năm 1976 và Zhong Jian Hua, sinh năm 1980, cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, Zhu Hai Rong, Qiu Shui Bing và Zhong Jian Hua có quen biết với nhau. Tháng 3/2017, Zhu hai Rong và Qiu Shui Bing được một đối tượng cũng mang quốc tịch Trung Quốc hướng dẫn cách sử dụng những thẻ ATM giả để rút tiền tại các cây ATM. Đặc điểm của những chiếc thẻ giả là có thể sử dụng ở bất cứ cây ATM nào.

Ngày 20/4, ba đối tượng Zhu Hai Rong, Qiu Shui Bing và Zhong Jian Hua nhận 110 chiếc thẻ ATM từ đối tượng mà hiện cơ quan Công an chưa xác định được danh tính. Đối tượng này hứa hẹn sẽ trả cho nhóm của Zhu Hai Rong mỗi người 5.000 Nhân dân tệ nếu rút tiền thành công mang về cho đối tượng.

Ngày 22/4, các đối tượng nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Sau đó, ổ nhóm này đến một khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm thuê phòng nghỉ. Tại đây, các đối tượng chia nhau những thẻ ATM giả và bàn bạc cách thức trộm cắp tiền. Tối cùng ngày, Rong, Bing và Hua đón taxi lên địa bàn Quận Hoàn Kiếm, nhằm trà trộn vào những người khách nước ngoài đi du lịch.

Đêm 22/4, các đối tượng thực hiện việc rút tiền thành công. Khoảng 8 giờ sáng ngày 23/4, các đối tượng tiếp tục rút tiền tại một số cây ATM trên địa bàn TP Hà Nội. Tổng số tiền rút được quy đổi sang tiền Trung Quốc là khoảng 10.000 Nhân dân tệ. Số tiền này, các đối tượng mang về khách sạn cất giấu.

Tối ngày 23/4, Zhu Hai Rong, Qiu Shui Bing và Zhong Jian Hua tiếp tục thực hiện hành vi rút tiền từ các cây ATM trên địa bàn Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, việc rút tiền gặp sự cố khi thẻ của Hua đưa vào máy, gõ lệnh xong thì máy in hóa đơn nhưng không rút được tiền.

Đúng lúc này, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ ổ nhóm này.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng kiên quyết không khai nhận hành vi phạm tội. Song, trước những chứng cứ cơ quan công an đưa ra, các đối tượng đã phải khai nhận hành vi tội phạm. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

