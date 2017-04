Công an vừa bắt giữ 3 nghi can xông đến quán ăn đập phá và khiến một cảnh sát khu vực bị thương gây xôn xao dư luận hồi tháng 3-2017. Nghi can chủ mưu còn đang trốn.

Ngày 25-4, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự ba nghi can tham gia vụ gây rối tại quán Sơn Nga (số 126 Phan Xích Long) và chém gây thương tích cho trung úy Phạm Minh Nhựt (cảnh sát khu vực- công an phường 2, quận Phú Nhuận) để điều tra về các hành vi Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Ba nghi can gồm là Huỳnh Ngọc Sang, tự “Sang mập” (31 tuổi, tạm trú phường 3, quận Gò Vấp), Nguyễn Thanh Sang, tự “Sang con” (33 tuổi, tạm trú phường 13, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Đăng Khoa (27 tuổi, tạm trú KP 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Nhóm đối tượng đập phá quán ăn, chém công an bị bắt. Theo Đại tá Nguyễn văn Bửu, Trưởng công an quận Phú Nhuận cơ quan điều tra sẽ sớm điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật. Như báo Pháp Luật TPHCM đã thông tin, vào tối 6-3 Phong “trọc” dẫn bạn gái đi ăn cháo gà tại quán Sơn Nga. Khi Phong vào quán đúng lúc ông T. chủ quán đang lớn tiếng la rầy đứa con gái. Phong cho rằng ông T. kiếm chuyện chửi xéo mình nên đập bể ly và tuyên bố sẽ san bằng quán. Mặc dù vợ ông T. đã đến xin lỗi nhưng Phong không chịu bỏ qua. Sau đó, Phong ra ngoài gọi taxi cho bạn gái về trước và gọi điện thoại cho Sang “Mập”, Sang “con” và Khoa đến đập phá bàn ghế, tủ kính trong quán Sơn Nga, đuổi đánh ông T. cùng nhân viên khiến các thực khách khiếp vía. Đúng thời điểm này, Trung úy Phạm Minh Nhựt cùng hai bảo vệ khu phố làm công tác trật tự lòng lề đường nhận được tin báo có xảy ra đánh nhau ở quán Sơn Nga nên đến can thiệp. Khi thấy cảnh sát, Phong trọc vẫn hung hăng ra lệnh đàn em đập phá và lớn tiếng thách thức. Trong lúc khống chế nhóm côn đồ gây rối trung úy Nhựt bị một nghi can dùng mã tấu chém gãy hai khuỷu xương tay trái. Riêng anh Đào Hoàng Trọng Đức (Bảo vệ dân phố) bị tấn công bằng tô trong quán, tét mí mắt. Gây án xong, cả nhóm lên xe máy tẩu thoát, anh Nhựt và Đức được người dân đưa vào cấp cứu. Hiện trường vụ việc tối ngày 6-3. Sau khi vụ việc xảy ra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Ban Giám đốc CATP đã có chỉ đạo công an quận Phú Nhuận nhanh chóng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh. Sau gần 2 tháng lẩn trốn, Ngọc Sang, Thanh Sang và Khoa đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi. Theo đó, vào tối cùng ngày, cả nhóm đi nhậu thì nhận được điện thoại của Phong yêu cầu đến “xử” quán ăn. Sau khi đập phá, đánh công an bị thương, cả nhóm bỏ trốn. Biết không trốn được nên đi đầu thú. Công an đang động viên kêu gọi “Phong trọc” sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.