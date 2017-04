Trước khi bị bắt, ông Trần Đức Trung đảm nhiệm chức vụ Phó tổng biên tập phụ trách tạp chí Doanh nghiệp & Thương hiệu và tạp chí Văn Hiến. Ông Trung bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Đức Trung trước khi bị bắt. Ảnh: TK.

Ngày 12.4, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Trần Đức Trung (56 tuổi) và bà Lê Thị Hằng (54 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Trước đó, từ tháng 11. 2015, nhiều tờ báo đã đưa tin về việc “Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới” núp bóng từ thiện để lừa dân huy động tiền, nhằm chiếm đoạt tài chính phục vụ mục đích cá nhân. Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn VN (trụ sở 308-309 tòa nhà 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

Trung tâm này do ông Trần Đức Trung làm Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Hằng làm Tổng giám đốc. Chỉ trong vòng 5 tháng, hàng chục ngàn nông dân nghèo ở Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An... đã nộp tiền vào Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nông dân.

