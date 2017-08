Lo sợ mọi người phát hiện đường dây buôn bán thuốc nổ, Trường đã bí mật đào căn hầm rồi bỏ thuốc nổ vào và phủ kín đất, đá trên nắp hầm.

Ngày 3-8, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) phá chuyên án VA617N, phát hiện căn hầm chứa 100 kg thuốc nổ và 40 mét dây cháy chậm, 27 kíp nổ điện.

Nghi can bị bắt giữ cùng tang vật là Nguyễn Nhân Trường (28 tuổi, trú xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Cảnh sát bắt giữ Trường ngay tại nắp can hầm chứa thuốc nổ.

Sau thời gian theo dõi, Phòng PC49, Công an Nghệ An phát hiện đường dây mua bán thuốc nổ với số lượng lớn ở miền núi Nghệ An. Các đối tượng trong đường dây hoạt động tinh vi và cất giấu thuốc nổ rất kín kẽ. Do vậy Phòng PC49, Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án VA617N để theo dõi, điều tra.

Trưa 3-8, khi Trường xuất hiện tại khu vực có căn hầm bí mật chứa thuốc nổ (ở xã xã Châu Đình, huện Quỳ Hợp) thì bị bắt giữ. Khi mở nắp hầm, công an phát hiện và thu giữ tang vật hơn 100 kg thuốc nổ, 40 mét dây cháy chậm, 27 kíp nổ điện.

Tang vật thốc nổ cất giấu trong căn hầm được đưa lên.

Hiện Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.