Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia đã bỏ 8 kg ma túy đá ngụy trang trong 8 hộp sữa.

Ngày 1-8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án 606S và 456C, bắt ba đối tượng, chặt đứt hai đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Qua thời gian theo dõi, Phòng PC47, Công an Nghệ An phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Quang Bích (31 tuổi, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cầm đầu tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an Nghệ An, đầu tháng 6-2017, Phòng PC47 xác lập chuyên án 606S huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bắt các đối tượng.

Khoảng 4g sáng 27-7, khi Bích mang 8 "hộp sữa" đi trên xe khách từ Lào về đến huyện Nghi Lộc, Ban chuyên án phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ. Lúc đó, Bích cự cãi là mang 8 hộp sữa còn nguyên sao bị bắt. Kiểm tra bằng mắt thường thấy 8 hộp sữa vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, khi cạy nắp phát hiện trong 8 vỏ hộp sữa Ensure chứa tới 8kg ma túy đá (mỗi hộp chưa 1kg).

Tang vật 8kg ma túy đá bỏ trông 8 hộp sữa

Mở rộng điều tra, ngày 29-7, Ban chuyên án bắt giữ Đỗ Quang Thành (41 tuổi, trú xã Nguyễn Quỳnh, huyện Thanh Trì)- là "mắt xích" quan trọng trong đường dây ma túy trên và thu thêm 2 kg ma túy đá.

Nguyễn Quang Bích (giữa) bị bắt giữ cùng tang vật

Đến tối 30-7, Phòng PC47, Công an Nghệ An tiếp tục phá chuyên án 456C triệt tiếp đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ Võ Văn Hà (30 tuổi, trú xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Nguyễn Danh Trực (31 tuổi, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành). Tang vật thu giữ 2 kg ma túy đá, một bánh heroin và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

UBND Tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng, biểu dương thưởng "nóng" cho Ban chuyên án 606S.