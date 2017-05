Không chỉ có gương mặt hao hao và thân hình nóng bỏng giống hệt Ngọc Trinh, thí sinh thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay thậm chí còn trùng tên với "nữ hoàng nội y".

Hiện tại, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã được khởi động và đang mở bình chọn vòng thì ảnh Online. Trong số các thí sinh, người đẹp Lê Ngọc Trinh đến từ Cần Thơ được cư dân mạng đặc biệt chú ý. Bởi không chỉ trùng tên với "nữ hoàng nội y", cô còn sở hữu gương mặt có nhiều nét tương đồng và số đo hình thể chuẩn mực 85-56-92.

Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996. Hiện đang là người mẫu, diễn viên tự do tại TP HCM.

Trước đó, Lê Ngọc Trinh từng nhận được rất nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai kẻ thứ ba trong MV của Khánh My. Thời điểm này, nhiều người cho rằng Khánh My dùng ngoại hình giống nhau giữa Lê Ngọc Trinh và "nữ hoàng nội y" để trêu tức, mỉa mai đồng nghiệp. Tuy nhiên sau đó, Khánh My đã lên tiếng phủ nhận.

Lê Ngọc Trinh sở hữu vòng eo 56 con kiến giống đàn chị.

Người đẹp cũng theo đuổi hình ảnh gợi cảm, quyến rũ.

An An, Theo Trí Thức Trẻ